Informačný systém štátnej pokladnice dodá IBM, Hewlett Packard alebo Siemens

2. júl 2001 o 12:38 TASR

Bratislava 2.júla (TASR) - Do užšieho kola výberového konania na dodávku informačného systému štátnej pokladnice SR sa dostali IBM Slovensko, Hewlett Packard Gesmbh Austria a Siemens Austria. Finálne ponuky by mali predložiť do 6. júla. Ministerstvo financií (MF) SR predpokladá, že vyhodnocovanie súťaže, počas ktorého budú uchádzači prezentovať navrhované riešenia, bude prebiehať do 30. júla. Zmluva o dodávke by mala byť s víťazom výberového konania uzatvorená 28. augusta.

Realizácia projektu informačného systému štátnej pokladnice by mala trvať 14 mesiacov od podpisu zmluvy. Výberový proces budú sprevádzať viaceré opatrenia, prijaté s cieľom minimalizovať všetky potenciálne riziká jeho netransparentnosti. Uvádza sa to v Informácii o stave budovania systému štátnej pokladnice k 30. júnu, ktorú na rokovanie vlády SR v utorok 3. júna predloží ministerka financií Brigita Schmögnerová.

V rámci budovania štátnej pokladnice v 1. polroku pokračovala implementácia pilotného projektu funkcie Riadenie výdavkov a predbežná (ex-ante) kontrola, začal sa realizovať projekt rozšírenia rozpočtového informačného systému na všetky účtovné jednotky v rámci verejnej správy s výnimkou miest a obcí, pracovalo sa na zmenách príslušnej legislatívy a na zriadení Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.

Zriadenie štátnej pokladnice je jedným z hlavných bodov reformy riadenia verejných financií. Štátna pokladnica, ktorá sa vyznačuje jediným účtom štátu, by mala podľa predstáv rezortu financií priniesť pozitívne zmeny predovšetkým do kontroly riadenia verejných financií. Podstatne by sa mala zvýšiť disciplína pri nakladaní s prostriedkami daňových poplatníkov, čo by umožnilo znižovanie schodku verejných financií.