Ako dlho prežije v práci čajová lyžička? Polčas života je 81 dní

Stále mizli. Austrálski vedci sa tak rozhodli pred rokmi preskúmať, ako dlho čajové lyžičky vydržia.

9. nov 2014 o 12:21 Peter Nagy

Austrálski vedci z Burnet Institute v Melbourne boli dlhodobo nespokojní s nedostatkom čajových lyžičiek na pracovisku. Aj napriek pravidelnému dokupovaniu, lyžičky stále kamsi mizli. Vedci sa rozhodli tento problém riešiť spôsobom im vlastným - vedeckým pozorovaním.

Výskumu sa zúčastnilo 70 čajových lyžičiek a 140 zamestnancov Burnetovho inštitútu bez vedomosti o prebiehajúcom výskume. Čajové lyžičky boli nenápadne označené a umiestnené do spoločenských miestností v inštitúte.

Vedci podľa výskumu zistili, že behom piatich mesiacov zmizlo 56 (80%) lyžičiek. Polčas života jednej lyžičky bol priemerne 81 dní. Taktiež zistili, že keby chceli celoročne udržať veľkosť populácie čajových lyžičiek na úrovni jednej lyžičky pre dvoch zamestnancov, potrebovali by ich 250.

Keby všetci pracujúci Slováci (2,33 milióna) strácali čajové lyžičky rovnakým tempom, každoročne by ich zmizlo asi 16,5 milióna. To znamená, že ak by ste ich položili vedľa seba, spoločne by tvorili dĺžku ako tri cesty z Bratislavy do Košíc a naspäť.

Keď výskumníci odhalili svojim ostatným kolegom, že boli predmetom výskumu, požiadali ich, aby vrátili všetky označené čajové lyžičky. Naspäť sa ich však vrátilo iba päť a žiaden zo zamestnancov sa nepriznal k tomu, že by si ktorúkoľvek z lyžičiek privlastnil.

Aby výskumníci vysvetlili rapídnu stratu lyžičiek, predstavili ambicióznu teóriu. Podľa nich, kdesi vo vesmíre, niekde medzi planétami obývanými humanoidmi, jašterími ľuďmi a superinteligentnými odtieňmi modrej je planéta úplne obývaná lyžičkovými formami života.

Nestrážené lyžičky unikajú na túto planétu, aby sa mohli venovať jedinečnému lyžičkovému životnému štýlu, ktorý vedie k lyžičkovému ekvivalentu kvalitného života.

Zdroj: BMJ 2005;331:1498