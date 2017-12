Ladislav Pilka mal liečbu neplodnosti ako doping

Český lekár priviedol na svet dieťa zo skúmavky. Aj napriek tomu, že výskum robili bez podpory.

7. nov 2014 o 18:15 Tomáš Vasilko

Kľúčovým dňom jeho života bol 4. november 1982. V ten štvrtok sa na klinike v Brne narodil jeden chlapec. Ako sa volal, sa nevie dodnes, rodičia si vtedy nepriali ani fotku dieťaťa v novinách.

Bol to však prelomový pôrod v dejinách československej medicíny. Narodilo sa prvé dieťa zo skúmavky nielen v Československu, ale v celom východnom bloku.

Profesor Ladislav Pilka(17. 7. 1933 - 24. 10. 2014), ktorý viedol tím lekárov, to považoval za svoj najväčší životný úspech. Prvé umelé oplodnenie sa im podarilo len štyri roky po svetovej „premiére“ v Británii. Ako prví na svete to však dokázali metódou GIFT, teda premiestnením spermie a vajíčka priamo do vajcovodu.