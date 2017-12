Sony ponúkne v Tokiu ADSL

2. júl 2001 o 11:38 TASR

Tokio 2. júla (TASR) - Sony Corp plánuje tokijských spoločnostiam ponúkať rýchly prístup na internet vo forme ADSL, aby zvýšil svoju prítomnosť na tomto trhu. Sony začal ponúkať širokopásmový prístup na internet pomocou bezdrôtovej technológie v júli a pomocou novej lacnejšej služby chce rozšíriť svoju firemnú klientelu, ktorá doteraz predstavuje len 200 spoločností.

Sony bude za novú službu ADSL účtovať mesačne 49 800 jenov (399 USD), za bezdrôtový širokopásmový prístup požaduje 150 000 jenov. Obidve služby ponúkajú rýchlosť nahrávania 1,5 megabitu za sekundu.

Sony však očakáva, že internet a elektronické siete sa budú čoraz viac prekrývať s jeho hlavnou oblasťou činnosti - elektronikou. Zároveň chce získať skúsenosti a podporovať rozvoj internetu v Japonsku, kde rozvoj širokopásmových internetových služieb výrazne zaostával za USA, Kórejskou republikou a niekoľkými ďalšími krajinami, pokročilými v tejto oblasti.

Okrem Sony aj ďalšie japonské spoločnosti ponúkajú alebo vyvíjajú služby ADSL, v rámci ktorých rýchlosť prenosu údajov približne 10-násobne prevyšuje rýchlosť bežných telefónnych liniek. Medzi ne patrí napríklad, Nippon Telegraph and Telephone Corp, Canon Inc alebo Japan Telecom Co.

(100 JPY = 40,032 SKK, 1 USD = 49,750 SKK)

