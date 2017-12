Odišli z Nokie, vytvoria smartfón skladačku

Má mať Android, bude tenký, lacný a bezpečný. Zatiaľ sú to však iba plány.

7. nov 2014 o 8:52 Milan Gigel

ESPOO, BRATISLAVA. Google Ara nebude jediným smartfónom, ktorý si budú môcť fanúšikovia technológií vyskladať na mieru z funkčných modulov. Rovnaký zámer ohlásila fínska začínajúca firma Vsenn, na čele ktorej stojí bývalý projektový šéf programu X firmy Nokia.

Firma verí, že modulárne smartfóny by mohli zmeniť pohľad na to, ako mobily vnímame. Modulárna architektúra otvára brány k modernizácii, jednoduchým opravám a vyskladaniu telefónu podľa finančných a technických kritérií spotrebiteľa.

Na začiatok sa počíta so samostatnými modulmi, ktoré budú obsahovať batériu, procesor, fotoaparát a operačnú pamäť. Postupne sa bude pracovať na ďalších, pričom nie je vylúčené, že medzi jednotlivými prvkami budú platiť vzťahy a pravidlá. Pamäť bude napríklad potrebné párovať s procesorom.

Vsenn ráta s Androidom v pozícii operačného systému bez toho, aby bolo jeho používateľské prostredie prekryté nejakou nadstavbou. To má otvoriť cestu k pohodlnej aktualizácii mobilného systému. Hovorí sa však aj o šifrovaní, VPN sieťach, zabezpečenom cloude a doplnkoch, ktoré by mohli platformu zatraktívniť.

Neskorší vstup do vývoja by mal garantovať aj nižšiu hrúbku smartfónu. Kým Ara od Google v súčasnosti pracuje s 11,8 mm hrúbky, novší prístup by mal otvoriť cestu k 9-milimetrovej platforme.

Všetko sú to však iba odvážne plány, ktoré završuje podľa magazínu Digital Trends ohromná snaha ponúknuť novinku za cenu prijateľnú pre masy.

TIP: Pozrite si recenzie a ceny na najlepšie smarfóny podľa odborných hodnotení.