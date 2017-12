Šesť dôvodov, prečo je iPhone 6 najlepším smartfónom na svete

Je výkonný, vyzerá pekne a robí skvelé fotografie. Nový iPhone znova láme rekordy predajnosti, hoci si ho z bežnej výplaty nekúpite.

8. nov 2014 o 18:30 Matúš Paculík

iPhone 6 a 6 Plus Páči sa nám: kvalita, dizajn, vynikajúci systém a výkon Nepáči sa nám: vysoká cena Cena: od 699 eur Hodnotenie: 9,5

Produkt na test poskytla spoločnosť Telekom

Len behom prvých troch dní si nový iPhone 6 a 6 Plus kúpilo 10 miliónov zákazníkov. Že sa na internete okamžite objavili videá ukazujúce jednoduché ohnutie toho väčšieho z nich?

Aj napriek negatívnej reklame dnes Slováci na svoj iPhone čakajú aj niekoľko dní a operátori rátajú objednávky na tisíce.

1. Kvalita je špičková

Neverte všetkému, čo nájdete na internete. Nový iPhone 6 Plus síce ohnete, no nebude to také jednoduché a väčšina majiteľov na to ani nemusí mať dostatok síl. Samozrejme, ak si iPhone zabudnete v zadnom vrecku nohavíc, tak prisadnutie bude veľmi drahou chybou. Ale týmto spôsobom by ste zničili pravdepodobne každý iný veľký smartfón a vôbec pri tom nezáleží, že je tvorený kovom a odolným sklom.

Odhliadnuc od aféry prehnutéto iPhone je konštrukcia vynikajúca - zaoblené hrany, kvalitné materiály, vydarený dizajn a hmotnosť 172 gramov pri väčšej, respektíve 129 pri menšej verzii. V ruke sa drží príjemne, nemá tendenciu nečakane vypadnúť ani pri používaní v jednej ruke.

Škoda, že sme sa stále nedočkali tlačidla spúšte fotoaparátu. Stále sme ale radi aspoň za možnosť rýchleho vypnutia zvukov.

2. Všetko funguje jednoducho

Čo s veľkým smartfónom v jednej ruke? Bežný smrteľník dosiahne maximálne do polovice displeja a tá druhá je pre neho jednoducho neprístupná. No stačí dvojité ťuknutie na tlačidlo a zrazu sa horná polovica displeja presunie dole a vy ovládnete celý displej. Inteligentné a hlavne jednoduché riešenie, ktoré nenapadalo nikoho v Google a ani Microsofte.

Rovnako inteligentne je vyriešené prepojenie smartfónu s notebookom. Ak sa obe zariadenia nachádzajú v jednej bezdrôtovej sieti, môžete vykonávať telefonické hovory na notebooku.

Navyše, platí to aj pre SMS správy, ktorých písanie je na normálnej klávesnici výrazne rýchlejšie. Nemusíte nič inštalovať, základom je vaše Apple ID, ktoré musí byť nastavené na notebooku a smartfóne.

3. Operačný systém nie je váš protivník