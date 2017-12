Ohybný displej dovolí zložiť tablet do veľkosti mobilu

Japonci predviedli OLED technológiu, ktorá znesie opakované skladanie a prehýbanie.

6. nov 2014 o 11:15 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Videli sme to už veľakrát. Malé OLED displeje, ktoré možno prehnúť, zrolovať alebo zložiť bez toho, aby sa poškodili. Tentokrát firma Semiconductor Energy Laboratory na japonskom veľtrhu spotrebnej elektroniky ukázala, ako by mohli vyzerať ohybné displeje pre tablety.

Firma, ktorá má bohaté skúsenosti s výrobou ohybných solárnych panelov, pracovala s OLED panelmi, aby im dodala vlastnosti vhodné na opakované prehýbanie a skladanie. Displej s uhlopriečkou 8,7 palca, s rozlíšením 1080p a hustotou 254 zobrazovacích bodov na palec je možné ohnúť 100-tisíc krát bez toho, aby niesol známky opotrebenia.

Znamená to, že ak by ho ktokoľvek dvakrát denne otvoril a zatvoril, vydržal by fungovať minimálne 137 rokov. Podobne, ako je tomu pri mobilných zdrojoch solárnej energie.

Podľa magazínu Digital Trends firma predviedla displej v ráme, ktorý naznačuje, ako by mohli vyzerať tablety zajtrajška. S trojicou kĺbov možno veľký displej zložiť do formátu štandardného mobilu. Či sa však chystá sériová výroba nového typu OLED displeja, firma zatiaľ neprezradila.

Nie je tajomstvom, že výrobcov pružných elektronických komponentov netrápia iba displeje samotné. Dlhodobo venujú svoje úsilie tomu, aby vyvinuli ohybné akumulátory či spoľahlivé dosky plošných spojov.