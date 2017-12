Facebook mieri do dark webu, chce byť aj v anonymnej sieti TOR

Používatelia sa budú môcť skrývať pred úradmi. Bez hlásení o možnom prieniku do ich účtu.

4. nov 2014 o 9:25 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Fungovalo to aj doposiaľ. Naštartovali ste z USB kľúča internetový prehliadač, klikli na ikonku pre pripojenie k anonymnej sieti TOR a prihlásili ste sa k svojmu používateľskému účtu v sociálnej sieti Facebook.

Často ste však museli čeliť hláseniam o tom, že niekto sa možno pokúšal nabúrať váš účet - pretože z pohľadu Facebooku sa zdalo, že jeden deň sa prihlasujete z Kanady a druhý z Austrálie.

Tomuto je teraz koniec. Facebook na adrese https://facebookcorewwwi.onion/ otvoril prístup ku svojim službám všetkým, ktorí používajú na prístup k internetu anonymizačný nástroj TOR. Aj keď sa pohybujeme v sfére bez identít a stopovateľných dátových tokov, povinnosť používať skutočné meno a priezvisko vo Facebooku však zostáva.

Tento krok urobili vývojári preto, aby Facebook sprístupnili aj v krajinách, kde režim zakazuje prístup k jeho službám. Používatelia internetu z týchto krajín budú môcť cez TOR pristupovať k Facebooku s rovnakým komfortom, ako to robia používatelia zo slobodnejších krajín.

V princípe podľa britskej BBC nejde o to, aby používatelia získali ochranu pred štátnou mocou. Dáva im to však nástroj, aby boli chránení pred každým, kto špehuje ich komunikáciu. Zodpovednosť za to, čo na Facebooku robia, zostáva stále na ich pleciach.

Firma sa zatiaľ neobáva toho, že by sa z Facebooku mohol stať komunikačný nástroj pre kriminálnikov, ktorí by kombinovali jeho služby s anonymnou sieťou TOR. Na tento účel už mohli využívať množstvo iných nástrojov.

Jediné, čo sa vytratí zo záznamov Facebooku, je IP adresa koncového používateľa. Tá sa stáva pri prechode cez niekoľko sprostredkovateľských uzlov nevystopovateľnou.