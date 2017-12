Musíme sa vzdať ropy a plynu, inak to skončí katastrofou

Najkomplexnejšia správa o zmene klímy hovorí, že ľudstvo sa musí vzdať ropy aj plynu.

3. nov 2014 o 17:27 Ondrej Podstupka

NEW YORK, BRATISLAVA. Svet musí do roku 2050 prestavať väčšinu elektrární tak, aby nevyrábali takmer žiadne emisie.

V roku 2100 by už civilizácia vôbec nemala používať fosílne palivá ako ropu či plyn. A ak vlády program emisných reforiem nezvládnu, svetu hrozia vážne, ďalekosiahle a nezvratné škody. Ukazuje to záverečná časť správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) pri OSN.

Finálne znenie správy, ktorá spája názory viac ako osemsto hlavných autorov a tisícov ďalších vedcov, zverejnili v nedeľu. Sumarizuje hlavné body z predchádzajúcich troch správ zverejnených za posledný rok.

Veda hovorí jasne

Zmena klímy Bez zmeny ľudského správania narastie priemerná teplota do konca storočia o päť stupňov .

Planéta sa oteplí najmenej o dva stupne aj v prípade, že ľudia výrazne obmedzia vypúšťanie emisií.

Nárast hladiny morí od polovice 19. storočia je rýchlejší ako nárast za predchádzajúcich dvetisíc rokov.

Obdobie medzi rokmi 1983 a 2012 je najteplejších 30 rokov za posledných 1400 rokov .

Trinásť zo štrnástich najteplejších rokov v histórii meteorologických meraní sa vyskytlo v 21. storočí.

Dokument zdôrazňuje, že klimatické zmeny sú zrejmé a dôkazy jednoznačne hovoria, že ich príčinou je človek. Obdobie medzi rokmi 1983 a 2012 bolo v priemere najteplejšie za posledných 1400 rokov. Bez rýchlej zmeny energetickej politiky narastie priemerná teplota do konca storočia približne o päť stupňov.

Ľudia sa tiež budú musieť vyrovnať s extrémnymi prejavmi počasia ako napríklad horúčavami a dlhými obdobiami sucha, ktoré budú striedať extrémne dažde alebo ničivé búrky. Pokračovať bude už aj dnes badateľný úbytok polárneho ľadu.

„Veda prehovorila. Správa je úplne jednoznačná. Lídri musia konať. Čas pracuje proti nám,“ povedal podľa BBC pri predstavení správy generálny tajomník OSN Pan Ki-mun.

Zmena je možná

IPCC v správe zdôraznil, že ľudstvo má možnosť na zmenu klímy reagovať. „Riešení je mnoho a umožňujú pokračovanie ekonomického a humanitárneho rastu. Potrebujeme len vôľu na zmenu,“ povedal predseda IPCC Rádžendra Pačaurí.

Panel zdôrazňuje, že za nekontrolovanú klimatickú zmenu zaplatí ľudstvo výrazne viac, ako keď bude znášať náklady premeny energetického sektora.

Okrem vlád sa OSN obracia aj na súkromný sektor. Pan Ki­mun v rámci svojho príhovoru vyzval investorov, aby svoje peniaze presmerovali z ropy a do sektora obnoviteľnej energie. Dediči Johna Rockefellera, ktorý na rope postavil svoje bohatstvo, ešte v septembri oznámili, že svoje peniaze vyberú z ropného biznisu a nasmerujú ich do výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Odporúčané spomalenie vypúšťania emisií môže obmedziť nárast teploty z piatich stupňov na výrazne menej ničivé dva stupne. Obmedzil by sa tým výskyt extrémneho počasia, topenia polárneho ľadu a tým aj nárastu hladiny oceánov.

Politické tlaky

Finálne znenie správy je aj napriek nezvyčajne silnému jazyku výrazne zmierlivejšie ako pôvodne navrhované verzie. Podľa BBC po nátlaku Saudskej Arábie a Bolívie zo správy vypadol graf, ktorý ukazoval, koľko fosílnych palív musí energetický sektor obmedziť.

Ostrý spor vypukol aj medzi zástancami drastického obmedzenia emisií a zástupcami menej rozvinutých ekonomík, ktoré patria medzi najväčších znečisťovateľov.

Správa podľa Boba Perciasepa z washingtonského Centra pre klimatické a energetické riešenia nepriniesla nové ani prekvapivé fakty, no napriek tomu je mimoriadne dôležitá. „Jadrom správy IPCC je nárast nutnosti konať. Vedci svoju prácu spravili. Teraz sú na rade vlády, ktoré musia spraviť tú svoju,“ citoval Perciasepa časopis Science.

Ak by IPCC politikov aj presvedčil, najrýchlejšia politická akcia je roky vzdialená. Najbližšie kolo medzivládnych rokovaní by malo prebehnúť v decembri tohto roka v Peru. Štátnici by tam mali položiť základy celkovej dohody o riešení klimatickej zmeny, ktorú budú schvaľovať v decembri 2015 v Paríži.