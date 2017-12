Branson: Projekt komerčných výletov do vesmíru bude pokračovať

Vesmírna loď spoločnosti Virgin Galactic v piatok pri teste havarovala, jeden pilot zahynul.

1. nov 2014 o 14:58 TASR

LONDÝN. Zakladateľ spoločnosti Virgin Galactic Richard Branson v sobotu oznámil, že aj napriek piatkovej nehode raketoplánu SpaceShipTwo, ktorá si vyžiadala život jedného z dvojice pilotov, bude aj naďalej pokračovať v úsilí o uskutočnenie komerčných letov do vesmíru.

Informovala o tom agentúra AP.

Vesmír stojí za to, verí Branson

Podľa Bransona, ktorý miesto havárie rakety v kalifornskej Mohavskej púšti osobne navštívi, ide o nesmiernu stratu, ktorá však nebude znamenať koniec spolupráce jeho spoločnosti s americkou firmou Scaled Composites.

"Od začiatku sme si vedomí, že cesta do vesmíru je nesmierne obťažná - a že každý nový dopravný systém sa pri svojom zrode musí zápasiť s ťažkosťami. Vesmír je ťažký - ale stojí za to. My vytrváme a spolu sa pohneme dopredu," uviedol na margo spolupráce na svojej webovej stránke Branson.

Branson by mal na miesto nešťastia doraziť v sobotu ráno miestneho času. Nadšenci dobývania vesmíru Bransona povzbudzujú, aby vo svojom projekte Virgin Galactic pokračoval.

"Som absolútne presvedčený, že to bude pokračovať," povedal pre BBC jeden z majiteľov vesmírnej letenky spoločnosti Virgin Galactic. "Keď si spomeniete na lietanie pred 100 rokmi, aj vtedy dochádzalo k nehodám," dodal.

video //www.youtube.com/embed/NOG-W7OC9wg

Letenka za 200-tisíc dolárov

Miesto v prvom komerčmom raketopláne si už okrem iných údajne rezervovali aj svetoznámy fyzik Stephen Hawking, popový spevák Justin Bieber, komik Russell Brand či Ashton Kutcher.

Spoločnosť Virgin Galactic vyzbierala od približne 700 ľudí, ktorí by sa chceli pozrieť do vesmíru, približne 50 miliónov libier.

SpaceShipTwo je projektom dopravy vesmírnych turistov na hranicu atmosféry a vesmíru. Spoločnosť plánuje prevádzku piatich raketoplánov tohto typu, pričom prvý komerčný let sa mal uskutočniť už tento rok.

Cena za let dosahuje výšku 200-tisíc dolárov na osobu. Zariadenie sa má využívať tiež na dopravu vedeckého zariadenia do vesmíru.