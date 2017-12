Chystajú platobný terminál, ktorý prijme všetky platby

Karty, čipy, mobily a tlačené kódy. Všetky z nich dokáže využiť pri moderných finančných transakciách.

31. okt 2014 o 12:45 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vo svete platieb začína vznikať chaos, aký tu ešte nebol. Moderné platobné systémy trieštia trh natoľko, že v každom z obchodov budeme musieť čoskoro zisťovať, akým spôsobom môžeme zaplatiť za tovar.

Obchodníci dnes prijímajú platobné karty s magnetickým pásikom, s čipom alebo bezdrôtovým prenosom dát, iní sú pripravení na RFID a bluetooth platby z mobilov, ďalší prijímajú i rôzne poukážky s kódmi snímanými kamerou. Peniaze chce prevádzať PayPal, Google, Apple, iní vidia budúcnosť v bitcoinoch.

Ako sa vymotať z tohto chaosu? Podľa magazínu Digital Trends pracujú vývojári na modernom platobnom termináli s názvom Poynt, ktorý by mal zvládať všetky tieto druhy platenia. Vybavený je množstvom technologických rozhraní, ktoré sú pripravené na to, aby dokázali spolupracovať so všetkými modernými systémami.

Dúfajú, že vďaka podpore drobných investorov by už v budúcom roku mohli priniesť na trh zariadenia, ktoré by nemuseli spravovať banky a prenajímať ich obchodníkom. Jednoducho, obchodníci by si zakúpili platobné brány sami a sami si ich aj aktualizovali.

Vďaka tomu by mohli prijímať peniaze od svojich klientov všetkými spôsobmi, bez ohľadu na to, kto z hráčov vstúpi na trh, alebo podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia. Platobný terminál sa pripája k sieti cez rozhrania WiFi, 3G, 4G a je vybavený aj USB rozhraním pre doplnkové periférie, akými je napríklad zásuvka na peniaze. Ide o zariadenie schopné dokonca pracovať i na batérie, ak nastane výpadok napájania.

V predobjednávkovom kole pýta tím za každý objednaný kus 300 dolárov, dostupný je aj vývojársky kit pre zabudovanie systému do existujúcich obchodných systémov.