Google Glass zakázali nosiť v kine

Nové technológie majú zostať v šatni alebo vo vrecku. Moderná elektronika do kina nepatrí.

31. okt 2014 o 9:32 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Okuliare Google Glass majú do amerických kín vstup zakázaný. Kým doposiaľ sa o tomto spoločenskom pravidle iba šepkalo, odteraz ide o záväzné nariadenie, ktoré nabralo konkrétnu podobu.

Na spoločnom postupe sa dohodla filmárska asociácia MPAA a asociácia prevádzkovateľov kín NATO, ktoré pôsobia na domácej pôde v USA.

Obe organizácie zjednotili svoj prístup k technológiám a vylúčili z kín všetky moderné zariadenia nosené na tele, ktoré sú schopné záznamu. Bez ohľadu na to, či ide o populárne okuliare Google Glass, alebo iný produkt s podobnými funkciami.

Podľa magazínu Digital Trends platná dohoda ovplyvní prevádzku 32-tisícov kín. Cieľom tohto opatrenia je zamedziť vytváraniu neautorizovaných kópií autorských diel – či už by tak konali jednotlivci, alebo organizované pirátske skupiny.

Nech to znie akokoľvek prísne a nerozvážne, zástupcovia asociácií sú presvedčení o tom, že je najlepší čas na to, aby nastavili podmienky na používanie nových technológií. Včasným vyjadrením postoja tak môžu zamedziť vzniku nových fenoménov, ktoré by mohli poškodzovať nielen ich záujmy, ale aj pohodlie divákov.

USA nie sú jedinou krajinou, v ktorej majú prevádzkovatelia kín takýto prístup k problematike. Spomenúť možno Britániu, ktorá formou odporúčania vydala pravidlá týkajúce sa technologických zariadení a ich používania v kinách.

Prevádzkovatelia kín samozrejme nie sú osamotenými hráčmi. Okuliare so zabudovanými záznamovými zariadeniami znepokojujú aj prevádzkovateľov barov, reštaurácií či iných spoločenských zariadení.