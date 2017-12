Šéf Applu priznal, že je gej: Ak to niekomu pomôže, stojí to za to

Apple sa pod vedením Tima Cooka angažuje aj v otázke práv homosexuálnych zamestnancov.

30. okt 2014 o 19:28 Matúš Krčmárik

Tim Cook šéfuje firme Apple.(Zdroj: SITA/AP)

SILLICON VALLEY, BRATISLAVA. Až doteraz sa snažil chrániť svoje súkromie. Na verejnosti sa Tim Cook prezentoval len ako šéf technologického gigantu Apple. „Priznávam, že to pre mňa nebola ľahká voľba. Súkromie pre mňa ostáva dôležitým a rád by som si udržal aspoň malú časť z neho," napísal v článku pre Bloomberg. V ňom pred svetom priznal, že je homosexuál. Uznáva, že on sám s tým nemal väčšie osobné ani pracovné problémy, no v niektorých štátoch USA môžu homosexuálov vyhodiť z práce len pre ich orientáciu, deti sa zas boja priznať si, že sú iné. „Ak informácia, že šéf Applu je gej, pomôže niekomu vyrovnať sa s tým, kým je, alebo povzbudí niekoho, kto sa cíti sám, či prinúti ľudí, aby trvali na svojej rovnocennosti, tak sa táto výmena za moje súkromie oplatila," napísal Cook, ktorý Apple prebral v lete 2011, krátko pred Jobsovou smrťou. O jeho homosexualite sa špekulovalo, no on sám to doteraz nepotvrdil ani nevyvrátil. Jeho „coming out" preto nikoho v Sillicon Valley neprekvapil, píše v analýze korešpondent BBC Rory Cellan­-Jones. Pod Jobsovým vedením sa Apple neangažoval v témach, ktoré sa priamo netýkali jeho obchodu. To sa pod Cookom zmenilo, keď sa firma začala aktivizovať okrem iného aj v otázke rovnakých práv pre homosexuálnych zamestnancov. Cook sa napriek tomu neoznačuje za aktivistu. „Cook hovorí, že verejne priznať svoju orientáciu nebolo jednoduché. Určite to však bolo odvážne," dodáva Cellan­Jones.