Vyskúšali sme, ako sa pracuje s Windows tabletom za 240 eur (test)

Lacné konzumné zariadenie, s ktorým v prípade krízy nahradíte aj svoj hlavný pracovný nástroj. GoClever Insignia.

2. nov 2014 o 0:00 Matúš Paculík

GoClever Insignia 1010 Business Páči sa nám: cena, klávesnica v balení, dobrý výkon Nepáči sa nám: priemerný displej, nepraktický stojan Cena: 240 eur Hodnotenie: 7,5

Produkt na test poskytla spoločnosť GoClever.

Pamätáte si ešte na netbooky, ktoré v roku 2007 vytvorili nový segment mobilných zariadení? Extrémne malé prenosné počítače, lacné, no zároveň vhodné len na jednoduchý konzum obsahu.

Minulý rok bol ich posledný a ich skutočný nástupca prichádza až teraz, v podobe extrémne lacných tabletov so systémom Windows 8.

S klávesnicou v cene

Na lacné tablety s plnohodnotným systémom od Microsoftu sme si ale museli počkať dva roky. Prvé zariadenia pôsobili lacno, no ich cena bola porovnateľná s bežnými notebookmi. Zmena nastala až pred pár mesiacmi, keď sa prvé hybridné zariadenia (tablet s odnímateľnou klávesnicou) dostali s cenou pod hranicu 400 eur.

Dnes si rovnaké zariadenie môžete kúpiť už za menej ako 250 eur. V cene pritom dostanete všetko: tablet, nabíjačku a klávesnicu, ktorá zároveň funguje aj ako stojan a ochranný obal. Celý komplet váži dokopy menej ako jeden kilogram a preto si zaslúži označenie ako ultraprenosné mobilné zariadenie.

Cena sa, našťastie, negatívne neprejavila na kvalite spracovania a dobrý je aj použitý hardvér. Tablet vytvorili z matného plastu s pogumovanou povrchovou úpravou. Odtlačky si dobre zapamätá, na oplátku vám ale z rúk len tak ľahko nevykĺzne.

Klávesnica vám v batohu veľa miesta nezaberie a nie je výrazne hrubšia v porovnaní s bežnými obalmi na tablety. Jej veľkosť limitujú rozmery tabletu, preto ani neskúšajte písať siahodlhé texty ani nemyslite na vypĺňanie obrovských tabuliek. Podobne je na tom aj malý touchpad, ktorý odporúčame nahradiť bezdrôtovou myšou.

Stíha všetko

Parametre Procesor Intel Atom Z3740D, 4x 1,33 GHz

Grafika HD Graphics

2 GB pamäť

32 GB dáta

10,1” IPS HD displej

Wi-Fi, BT 4.0

microUSB, miniHDMI, microSD

2x 2 MPx foto

Batéria 8000 mAh

258x173x10,5 mm

Hmotnosť 924 gramov

Windows 8.1 32-bit

Možno si aj vy spomínate na prvé procesory Intel Atom. Boli lacné na výrobu, nepotrebovali veľa energie, avšak tomu zodpovedal aj ich výkon.

Súčasná generácia je výrazne odlišná a vďaka prepracovanej architektúre majú nové procesory niekoľkonásobne vyšší výkon pri zlomkovej spotrebe.

V tablete je použitý model Atom Z3740D - štvorjadrový procesor so spotrebou len 2,2 wattu. Na porovnanie, bežný procesor v úsporných notebook má spotrebu minimálne 15 wattov. Operačná pamäť má len dva gigabajty, no neprekáža to, keďže tento tablet nie je určený na vysoké pracovné nasadenie.

Pri bežnom používaní nadávať určite nebudete, nový Windows je dobre optimalizovaný. Nečakajte však, že súčasne budete mať otvorených desať záložiek v prehliadači, no tabuľky a rôzne dokumenty tento tablet zvládne.

Rovnako je problémom aj práca s veľkým objemom dát, keďže rýchlosť použitej flash pamäte je nižšia aj v porovnaní s klasickým pevným diskom.

Rovnako sa pripravte na obmedzenia pri hraní graficky náročných hier. Grafický čip má dostatok výkonu len na nenáročné a graficky jednoduché hry. Našťastie, takých je na tabletoch dosť a dlhé chvíle si nebudete musieť krátiť len čítaním noviniek či pozeraním filmov.

Univerzálny pomocník

Dá sa testovaný tablet používať ako hlavné mobilné zariadenie? Ak obsah len konzumujete, určite áno. Obrazovka s 10,1” uhlopriečkou stačí na prezeranie webových stránok, fotografií či hudobných videí z YouTube.

V taške vám nezaberie veľa miesta, pričom spolu s klávesnicou váži menej ako jeden kilogram, a teda ho môžete nosiť so sebou pokojne aj celý deň. Len si nezabudnite pribaliť aj nabíjačku, keďže viac ako šesť hodín nám na jedno nabitie nevydržal.

S pripojenou klávesnicou dokonca pohodlne napíšete mail, krátky text či upravíte pár údajov v tabuľke. Zlom nastáva v okamihu, ak potrebujete pravidelne tvoriť obsah: text, videá, upravovať obrázky či nebodaj programovať. Na tieto úkony tablet jednoducho nie je určený.

Navyše, tablet je ku klávesnici uchytený len s pomocou magnetov a jeho sklon si neprispôsobíte. To vás bude obmedzovať hlavne v lietadle, autobuse, a určite nečakajte, že s ním budete pracovať na kolenách. Stabilitu má dobrú len na stole, akýkoľvek nerovný alebo nahnutý povrch predstavuje problém.

Dobrá cena je základ

Museli sme čakať dlhé mesiace, kým sa tablety so systémom Windows dostali do stavu, keď ich kúpa dáva nejaký zmysel aj bežnému človeku. Pôvodne vysoká cena bola porovnateľná s dobre vybaveným notebookom.

Nami testovaný model stojí výrazne menej, pričom v cene 240 eur ponúka ako bonus aj klávesnicu so stojanom a ochranným obalom.

S týmto tabletom dokážete výrazne viac, ako s Android tabletom alebo iPadom. Daňou za väčšie možnosti pri práci je horšia ergonómia, hlavne ak sa rozhodnete ovládať tablet len dotykom. A určite nečakajte obrovské množstvo prémiových aplikácií optimalizovaných na dotyk - v tomto smere je konkurencia stále popredu.

