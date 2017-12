Ukázali dokonalejšiu a lacnejšiu LED žiarovku

Nová konštrukcia využíva na chladenie LED modulu komínový efekt. Odpadá použitie drahých materiálov.

30. okt 2014 o 11:31 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ceny LED žiaroviek budú naďalej klesať. A to nielen vďaka hromadnej výrobe, ale aj novej technológii chladenia, ktorá podstatne znižuje množstvo materiálu potrebného na výrobu žiarovky.

Firma Cree ukázala LED žiarovku, ktorá nemá ani chladiace rebrá, ani kovové časti, ktoré by pomáhali odvádzať nadmerné teplo, čo by mohlo spôsobiť predčasné zlyhanie svietiaceho čipu. Jednoducho je z plastu.

Namiesto kovových častí využíva konštrukciu 4Flow, ktorá podporuje aktívne prúdenie vzduchu. Akoby otvory na oboch stranách plastového krytu fungovali ako komín. Kým zo spodnej časti nasávajú studený vzduch, z vrchu uniká ohriaty.

Aby bolo chladenie dostatočne účinné, pre novú generáciu LED žiaroviek vyvinula firma nové LED moduly s vyššou svietivosťou, vďaka čomu ich na výrobu jednej žiarovky stačí menej pri zachovaní rovnakej svietivosti.

Podľa magazínu Mashable je nová konštrukcia využiteľná v svetelných zdrojoch so svietivosťou, ktorú možno prirovnať k 40 a 60-wattovým štandardným žiarovkám. Tá dodržiava i štandardnú veľkosť a tvar.

Cena bola stanovená na 7,97 dolára, čo je o pätinu menej ako pri predchádzajúcich modeloch. Za túto cenu získajú zákazníci LED žiarovku so svietivosťou 845 lumenov so životnosťou 25-tisíc prevádzkových hodín.

Nie je tajomstvom, že nové druhy svetelných zdrojov nepatria do uzavretých svietidiel tak, ako ich výrobcovia predávali pred desiatkami rokov. Ideálne sú tie, ktoré umožňujú neobmedzené prúdenie vzduchu. Hoci by to bola i obyčajná objímka namontovaná priamo na strope miestnosti.