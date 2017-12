Žraloky majú osobnosti aj vlastné sociálne návyky

Morskí predátori majú individuálne osobnosti, ktoré ovplyvňujú spoločenské správanie.

29. okt 2014 o 17:04 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Najrozšírenejšie predstavy sú o týchto zvieratách negatívne: považujú ich za nemysliace agresívne stroje, ktoré iba vyhľadávajú svoje obete. Nová štúdia však tvrdí, že žraloky majú rôzne osobnosti a sú medzi nimi samotári i veľmi spoločenské jedince.

Zistili to výskumníci pri sledovaní skupín žralokov v nádržiach Morskej biologickej asociácie v britskom Plymouthe. Podľa štúdie v Behavioral Ecology and Sociobiology žraloky vytvárali skupiny spolu s ostatnými jedincami alebo sa maskovali samy. Vďaka sledovaniu týchto morských predátorov vedci získali obraz o ich sociálnych vzťahoch a osobnostiach.

Rôzne preferencie

„Výsledky boli ovplyvnené rôznymi sociálnymi preferenciami, ktoré sa objavili, aby odrážali rôzne stratégie pre pocit bezpečia,“ povedal podľa BBC vedúci štúdie David Jacoby, behaviorálny ekológ z londýnskeho Ústavu zoológie.

„Sociálni jednotlivci tvorili pozoruhodné skupiny, kým menej sociálni sa skôr maskovali tak, že farbu svojej kože prispôsobili farbe štrku na dne.“

Vedci skúmajúci zvieratá definujú osobnosť ako opakované správanie v čase a v súvislostiach. Medzi zvieratami, samozrejme, existujú osobnosti, no zvyčajne vychádzajú z individuálnych charakteristík, ako je smelý či agresívny.

Individualitou potom je, ako sa tieto vlastnosti menia v čase a vplyvom ostatných jedincov. Pri žralokoch však až dosiaľ biológovia takéto sociálne vzťahy nesledovali.

Veľké aj malé skupiny

Vedci pozorovali desať rôznych skupín, z ktorých každá obsahovala desať malých škvrnitých žralokov v troch rôznych situáciách. Niektoré umiestnili do prostredia s množstvom skál, iné do jednoduchej nádrže so štrkom na dne.

Hoci sa počet žralokov v skupinách menil v závislosti od prostredia, niektoré žraloky bez ohľadu na to vytvárali veľké skupiny. Podobne sa to ukázalo aj pri asociálnych jedincoch, ktoré buď zostali samy, alebo v oveľa menších skupinách.