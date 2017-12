Dávajte si pozor na e-maily. Algoritmy ich budú za vás vyberať

Rastúci vplyv algoritmov je zásadnou témou. Vďaka webu sú od nás všetky informácie sveta vzdialené na jedno kliknutie, ale zároveň nás internetové služby uzatvárajú do bublín.

29. okt 2014 o 14:26 Filip Struhárik

Kedykoľvek si otvoríte Facebook, má vraj táto sociálna sieť k dispozícii v priemere 1500 príspevkov, ktoré vám môže v momente ukázať.

Reč je o všetkých aktuálnych statusoch, fotkách, videách a odkazoch na internetové stránky. Z tohto veľkého množstva vyberá počítačový algoritmus tie príspevky, ktoré by vás mohli zaujať. A len tie vám ukáže.

Prečo to robí? Autori Facebooku chcú, aby ste sa na jeho stránkach cítili dobre (čítaj: aby ste sa radi a často vracali). To chcú docieliť aj tým, že vás budú chrániť pred záplavou balastu a budú vám ukazovať len tie príspevky, ktoré vás bavia.

Zároveň má algoritmus krotiť nabudených marketérov, ktorí chcú na vás deň čo deň chrliť kvantum reklamných posolstiev. Takto im firma odkazuje, že ak chcú byť na sieti viditeľní, musia produkovať dobrý obsah alebo si za propagáciu zaplatiť.

Čo je zaujímavé?

Ako vie Facebook určiť, čo by vás mohlo zaujímať? Systém si pamätá, čo sa vám v minulosti páčilo a čo ste komentovali. Vie to aj o vašich priateľoch, plus má presne zrátané, ako často interagujete zo stránkami, ktorých ste fanúšikmi.

Na základe týchto a mnohých ďalších prejavov vášho správania na sieti vie Facebook vybrať zhruba 300 príspevkov zo spomínaných 1500, ktorým dá prioritu a zobrazí ich vo vašom „news feede“.