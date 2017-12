Platený YouTube bude bez reklám

Návštevníci sa budú s inzerentmi podieľať na financovaní spoločne.

29. okt 2014 o 13:30 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. YouTube bolo doposiaľ vďaka inzercii zadarmo a svojim obsahom a službami pritiahlo pozornosť miliardy používateľov. Prichádza však čas, keď nie každý je ochotný sledovať obsah s vloženými reklamami.

Podľa magazínu Digital Trends sa Google chystá predstaviť platený model pre YouTube na tohtoročnej konferencii Recode’s Code/Mobile. Naznačila to šéfka YouTUbe Susan Wojcicki. Návštevníci si podľa nej sami vyberú model, ktorý im vyhovuje.

Kým niektorí budú ochotní platiť malý mesačný poplatok za to, aby mali prístup k videám, ktoré nebudú pôsobiť rušivo svojimi reklamnými prvkami, ostatní budú môcť zotrvať pri doterajšom štandardnom modeli.

Google už dlhú dobu uvažuje o tom, že vytvorí nový spôsob financovania, ktorý by nalial peniaze nielen do firemnej kasy, ale aj do vreciek tvorcov obsahu. Tí by mohli svoje šou predávať za predplatné.

Firma je opatrná a nechce narušiť doterajší systém výraznejšími zmenami. Navyše, podľa súčasných trendov až polovica návštevníkov prichádza na stránky YouTube cez svoj mobil, čo vyžaduje brať pri vývoji samostatný ohľad na špecifiká platformy.

Aký model firma predstaví a koľko bude predplatné stáť zatiaľ nie je zrejmé.