Obama: Nemali by sme odrádzať zdravotníkov od boja s ebolou

Americký prezident je proti tomu, aby zdravotníkov z ohrozených regiónov automaticky dávali do karantén.

29. okt 2014 o 6:41 TASR

WASHINGTON. Spojené štáty by nemali zavádzať karanténu či iné opatrenia, ktoré odradia zdravotníkov od cesty do západnej Afriky, kde je ich poslaním boj s epidémiou eboly.

Podľa agentúry DPA to v utorok povedal americký prezident Barack Obama.

Lekárom a zdravotným sestrám, ktorí pracujú dobrovoľne v západnej Afrike, by sme mali "tlieskať, ďakovať a podporovať ich", povedal Obama počas prejavu v Bielom dome.

Prezident sa tak vyjadril krátko po stretnutí s tímom Agentúry Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID) pôsobiacim v západnej Afrike.

Obama tiež nesúhlasí s postojmi miestnych amerických úradníkov, podľa ktorých by zdravotníkov vracajúcich sa z ohrozených regiónov mali automaticky zatvárať do karantén.

Prezident navrhol, že by ich mali monitorovať, ale akékoľvek kroky, ktoré by viedli k obmedzeniu ich pohybu by sa mali zakladať na overených faktoch.

"Vykonávajú tam božiu prácu," povedal. "Starajú sa o to, aby sme boli v bezpečí."