Raketa so zásobami pre ISS vybuchla pri štarte

Pri explózii rakety sa nikto nezranil. Vesmírna stanica má zásob dostatok.

29. okt 2014 o 0:59 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Raketa súkromnej spoločnosti Orbital Sciences vybuchla v noci na stredu len niekoľko sekúnd po štarte. Nosič Antares mal na obežnú dráhu vyviesť vyše dve tony zásob, špecializovaného vybavenia a vedeckého materiálu určeného pre vesmírnu stanicu ISS. Pri výbuchu sa nikto nezranil.

NASA, ktorá kontrakt na vývoz materiálu firme Orbital Sciences zadala, odhaduje škody na približne dvesto miliónov dolárov. Agentúra označila výbuch za „katastrofálnu anomáliu“. Presná príčina zlyhania nosného systému zatiaľ známa nie je.

Antares štartovala na druhý pokus. Prvý štart prerušila loď, ktorá sa zhodou okolností dostala do bezpečnostnej zóny v okolí kozmodrómu v americkej Virgínii. Pred opakovaným štartom prešli testom všetky systémy a priaznivé bolo aj počasie.

Stará raketa

„Ako raketa stúpala zo štartovacej plochy, niesla za sebou stopu plameňa a dymu. Keď vystúpila nad vodnú vežu, došlo k jasnému rozpadu a narušeniu celistvosti pomocných nosných rakiet,“ citoval web Space.com Roberta Pearlmana, ktorý štart sledoval na vlastné oči.

„Vznikla ohromná ohnivá guľa a veľmi hlasný výbuch. Kusy sa rozleteli všade. Potom celý stroj spadol späť na štartovaciu plošinu a nasledoval ešte väčší výbuch, ktorý zapálil celú zónu,“ dodal. NASA varovala obyvateľov v širšom okolí, aby sa trosiek rakety nedotýkali. Mohli by byť pokryté zvyškami paliva alebo toxickými látkami.

Orbital Sciences má s NASA podpísanú zmluvu na vynášanie materiálu na obežnú dráhu v celkovej hodnote 1,9 miliardy dolárov. Dva predchádzajúce štarty prebehli bez problémov. Firma využíva kombináciu vlastnej technológie a upravených sovietskych raketových motorov, ktoré postavili v 60. rokoch.

Viceprezident Frank Culbertson podľa Guardianu pripustil, že zlyhanie mohlo spôsobiť práve staršie sovietske zariadenie. NASA spolu s firmou už rozbehla vyšetrovanie nehody.

Súkromníci ostanú

Zásobovanie posádky ISS nie je ohrozené. Stanica má rezervné zásoby vody, jedla a kyslíka na niekoľko mesiacov. V stredu tiež k stanici úspešne odštartovala ruská nákladná loď Progress.

Ďalšiu zásobovaciu loď má podľa plánov pre NASA vyniesť súkromná spoločnosť SpaceX. Spojené štáty v súčasnosti nemajú vlastný nosný systém, ktorý by dokázal vyviesť vesmírne lode na obežnú dráhu. Nákladné misie obsluhujú súkromné firmy ako SpaceX a Orbital Sciences. Ľudskú posádku dokáže v súčasnosti vyniesť na obežnú dráhu len Rusko. Do roku 2017 by posádku mali už vyvážať aj Boeing a SpaceX.

Nepodarený štart by nemal zastaviť presun amerického vesmírneho programu smerom k súkromným firmám. „Orbital pri predchádzajúcich dvoch misiách k vesmírnej stanici preukázal mimoriadne schopnosti a sme presvedčení, že ich dokážu zopakovať v budúcnosti,“ napísala NASA v bezprostrednej reakcii na nehodu.

„Vypúšťanie rakiet je mimoriadne náročná záležitosť a učíme sa z každého úspešného aj neúspešného štartu,“ dodala agentúra.