Vakcíny proti ebole vyvíjajú rýchlejšie, ako sa predpokladalo

Prvé testy účinnosti očkovania proti ebole sa začnú v Afrike už v decembri.

27. okt 2014 o 16:00 Tomáš Prokopčák

Testy vakcín proti ebole dorazia do Afriky už v decembri. Preveria účinnosť látky.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Západoafrické krajiny by mohli dostať prvé vakcíny proti ebole už o dva mesiace. Tvrdí to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej sa prvé pokusy s očkovaním odštartujú o mesiac skôr, ako sa pôvodne predpokladalo.

Či vôbec zaberú?

Testy by mali ukázať, či takýto boj proti smrtiacemu vírusu bude bezpečný a bude fungovať.

Ak vakcíny splnia obe podmienky, už v apríli by mali byť k dispozícii milióny vakcín určené najhoršie postihnutým krajinám.

„Správy od WHO hovoria, že ľudia bojujúci s epidémiou budú medzi prvými, na ktorých sa bude testovať očkovanie i liečba,“ hovorí podľa agentúry Bloomberg Bertrand Draguez, medicínsky riaditeľ organizácie Lekári bez hraníc. „A to je presne to, čo chceme počuť.“

V súčasnosti vyvíja očkovanie proti ebole niekoľko firiem. Najďalej sú americký Národný inštitút alergií a infekčných chorôb spolu s GSK a kanadský Úrad verejného zdravotníctva spolu s New?Link Genetics. V štádiu prípravy je aj ďalšia pätica vakcín.

Kľúčová koncentrácia

Zásadnou otázkou však zostáva, ako rýchlo budú – v prípade účinnosti očkovania - firmy schopné vyrábať svoje látky. Závisí to od množstva vírusových čiastočiek, ktoré potrebujete na jedno účinné očkovanie.

Ak podľa magazínu Science zaberie až sto miliónov čiastočiek v jednej dávke, spoločnosti dokážu do budúcoročného apríla dodať iba státisíce vakcín. Ak ich bude treba stonásobne menej, zvýši sa aj množstvo dostupnej očkovacej látky.

Práve nové testy v Libérii a Sierra Leone ukážu, aké koncentrácie budú lekári potrebovať. Množstvo nakazených pritom v postihnutých krajinách prekročilo desaťtisíc známych prípadov, takmer polovica ľudí umrela.

Odborníci pritom odhadujú, že každý mesiac sa počet nakazených zdvojnásobí a vírusu podľahne zhruba sedemdesiat percent nakazených.