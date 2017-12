Mobil bude sledovať vaše auto, usporí náklady

Diagnostický modul odovzdá mobilu informácie. Softvér vás upozorní na všetko, čo by ste mali vedieť.

27. okt 2014 o 9:20 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Zasuniete malú škatuľku do systémového konektora automobilu, spárujete ju so smartfónom a od tejto chvíle máte pomocníka, ktorý sa rozumie nielen do technického stavu áut, ale aj do techniky jazdy.

Novinka s názvom Drivebot funguje podobne ako osobný tréner, ktorého nosia športovci na zápästí. Tentokrát je však pozornosť namierená na automobil samotný.

Softvér vyhodnocuje hlásenia vozidla a podľa nich napríklad upozorní, že treba zájsť do servisu. Nečaká však iba na pasívne hlásenia, ale aktívne vyhodnocuje parametre vašej jazdy.

Vedie vám knihu jázd, vyhodnocuje vašu spotrebu a ak nemáte tie správne návyky za volantom, pomáha vám zlepšiť šoférske zručnosti. S cieľom znížiť spotrebu paliva pri jazde a oddialiť opotrebovanie niektorých súčastí.

Za projektom stojí podľa magazínu Digital Trends ambiciózna skupina vývojárov, ktorí u malých investorov našli dostatočné finančné zázemie na to, aby svoj produkt pripravili na uvedenie na trh.

Diagnostické porty sú osadené vo všetkých automobiloch vyrobených od roku 1996. Drivebot komunikuje so smartfónom cez Bluetooth, obslužný softvér je zatiaľ dostupný na platformy iOS a Android. Prví z investorov zaplatia za túto novinku 75 dolárov.