Američania majú strach z eboly. Zaviedli povinnú karanténu

NEW YORK, BRATISLAVA. Poslednú noc jej v rukách zomrelo malé dievčatko, o ktoré sa starala. Na druhý deň opustila vyčerpaná 33-ročná zdravotná sestra Kaci Hickoxová Sierra Leone, kde spolu s organizáciou Lekári bez hraníc pomáhala bojovať proti ebole a vrátila sa domov do Spojených štátov.

Doma ju prijali ako podozrivú. Na letisku Newark v New Jersey ju zobrali do karanténnej miestnosti.

„Na medzinárodné letisko v Newarku som priletela v piatok po vyčerpávajúcej dvojdňovej ceste zo Sierra Leone,” opisovala.

V karanténnej miestnosti ju hodiny vypočúvali. „Ako kriminálnika,“ opisovala pre televíziu CNN. „Bola som unavená, hladná a zmätená, ale snažila som sa zachovať pokoj.“

Teplota jej medzitým stúpla z 36,6 stupňov na 38,3 stupňa. Úradníkom na letisku ako zdravotná sestra vysvetľovala, že to treba pripísať aj rozrušeniu.

„Do univerzitnej nemocnice v Newarku ma eskortovalo osem policajných áut. Sireny húkali a svetlá blikali,” opisovala.

Karanténa v dvoch štátoch

V nemocnici ju zatvorili do nevykurovaného stanu, s posteľou, plastovými stoličkami a bez sprchy. Tam bude 21 dní, čo je inkubačná doba pre smrteľný vírus. V karanténe bude, hoci dva testy ukázali, že nie je nakazená ebolou.

„Moje občianske práva boli porušené,“ povedala pre televíziu CNN a rozhodla sa úrady zažalovať.

Povinnú 21-dennú karanténu nariadili dva americké štáty - New York a New Jersey. Urobili to bez súhlasu Bieleho domu i Úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktorý odporučil trojtýždňové pozorovanie, nie karanténu.

Šéf úradu Anthony Fauci to kritizuje. „Takéto drakonické opatrenia len sabotujú boj proti ebole a sťažujú cestu lekárov a zdravotníkov do Afriky,“ povedal pre NBC. „Najlepší spôsob, ako sa chrániť, je zastaviť epidémiu v Afrike,“ povedal.

Sestrička zažaluje úrady

Aj Biely dom je proti. „Lekári a sestričky sú nepostrádateľní, ak máme ebolu zastaviť pri jej zdroji,“ povedal hovorca vlády Josh Earnest po krízovom zasadnutí s americkým prezidentom Barackom Obamom v nedeľu.

Po zasadnutí guvernér New Yorku Andrew Cuomo nakoniec oznámil, že karanténu môžu zdravotníci stráviť doma a budú odškodnení za dni, ktoré nebudú pracovať.

Hickoxová neustúpi. Najala si známeho advokáta Normana Siegela, ktorý sa venuje ľudským právam. Chce zo svojho prípadu urobiť precedens, aby ochránila ďalších lekárov a zdravotníkov.

„Epidémia sa ďalej rozširuje. Potrebujeme lekársky personál, aby sme chorobu porazili v západnej Afrike. Spojené štáty musia potom tých, čo sa vrátia, prijať s dôstojnosťou a ľudskosťou,“ dodala.

Podľa OSN sa ebolou nakazilo už viac ako 10-tisíc ľudí, zomrelo 4922. Nové podozrenie na nákazu je v New Yorku len u päťročného chlapčeka, ktorý sa vrátil z Guiney.

Dlhodobá pomoc Guinei

Americká vyslankyňa pri OSN Samantha Powerová prisľúbila obyvateľom africkej Guiney, že Spojené štáty im budú pomáhať v boji s epidémiou eboly aj dlhodobo.

Powerová je v týchto dňoch na návšteve krajín západnej Afriky, ktoré sú najviac postihnuté epidémiou eboly.

Austrálske úrady vydali v pondelok nariadenie, na základe ktorého cestujúci zo Sierry Leone, Libérie a Guiney nedostanú vstupné víza.

Ak už boli víza vystavené, no ešte ich nevydali, zrušili ich. Ľudia, ktorí majú trvalé víza, musia stráviť v karanténe 21 dní, kým ich vpustia do Austrálie.





