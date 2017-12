Desať najdôležitejších telefónov od Nokie, pozrite si históriu značky

Legendárna značka sa po rozhodnutí Microsoftu vytratí aj zo sveta smartfónov. Vybrali sme jej najznámejšie a najzaujímavejšie modely.

27. okt 2014 o 16:20 Matúš Paculík

Nokia 8110 (1996)

Jeden z najznámejších telefónovo Nokie, ktorý sa objavil v kultovom filme Matrix. S cenovkou 1000 eur to nebol vôbec lacný model, no vysokú cenu vynahradil dobrou výbavou a štýlovým systémom vysúvacieho krytu klávesnice.

Telefón bol určený pre náročných zákazníkov a s hmotnosťou 145 gramov bol na vtedajšiu jedným z najľahších zariadení. O rok neskôr prišiel na trh model 8110i s rozšírenými možnosťami pre vlastné vyzváňania. Mimochodom, na jedno nabitie ste mohli prevolať maximálne dve hodiny.

Nokia 9000 (1996)

Ak si náhodou myslíte, že smartfóny sú tu len posledných pár rokov, ste na omyle. Model Nokia 9000 z roku 1996 mal všetko potrebné a okrem telefonovania a faxovania ste mali prístup na internet, bola tu mailová aplikácia, internetový prehliadač, kalendár.

Hmotnosť dosahovala skoro 400 gramov a na jedno nabitie ste mohli telefonovať až dve hodiny. Vo vnútri bola špeciálna verzia procesora Intel 386, väčší z dvojice displejov mal rozlíšenie 640 x 200 bodov.

Nokia 3310 (2000)

Jeden z najrozšírenejších telefónov vôbec, celosvetovo sa predalo vyše 120 miliónov kusov a obľúbený bol aj na Slovensku.

Má čiernobiely displej, šetrič obrazovky, hrúbku 2,2 centimetra a miesto pre sedem vlastných melódií. Dlhé chvíle vám krátili štyri jednoduché hry na čele s legendárnou Snake II.

Nokia 3510i (2002)

Na Slovensku veľmi obľúbený telefón s farebným displejom, polyfonickým zvonením a neskôr aj dobrou cenou u operátorov.

Nokia 3510i zvládala MMS správy (fotoaparát by ste ale hľadali márne), Java aplikácie a hry, mala dokonca aj niekoľko funkcií z pôvodne manažérskych telefónov. Keď sa telefón začal predávať u nás, stál v nedotovanej verzii približne 9000 korún.

Nokia N-Gage (2003)

Na vtedajšiu dobu revolučná kombinácia mobilného telefónu a vreckovej hernej konzoly. Nokia N-Gage mala osloviť majiteľov populárneho Game Boya, no aj počas prvých týždňov predaja sa predala len jedna Nokia N-Gage na 100 predaných kusov konzoly od Nintenda.

Za štyri roky sa nakoniec predali len dva milióny kusov a celkový počet dostupných hier neprekročil hranicu 60. Nokia neskôr uviedla novú, lacnejšiu verziu N-Gage QD, ani tá sa úspechu nedočkala.

Nokia 6300 (2007)

Ďalší telefón, ktorý nájdete skoro v každej slovenskej domácnosti. Moderný dizajn, veľký displej a odolné kovové telo, vďaka ktorému telefón bez problémov vydržal fungovať až do dnešných dní.

Telefón podporuje Java aplikácie a hry, má Bluetooth a slot pre microSD kartu. Jej kúpe ste sa určite nevyhli, keďže do internej pamäte telefónu sa zmestilo len pár fotografií. Telefón sa u nás na začiatku predával za približne 10-tisíc korún, neskôr bol skoro zadarmo v akciových ponukách operátorov.

Nokia N95 (2007)

Veľmi obľúbený smartfón, ktorý Nokia označovala aj ako multimediálny počítač. Prvá verzia prišla na trh v marci 2007, no firma nakoniec behom jedného roka uviedla viacero rôznych verzií s väčšou pamäťou a väčším displejom.

Už vtedy si Nokia dala záležať na kvalitnom fotoaparáte, N95 bol vybavený 5 MPx snímačom a optikou Carl Zeiss. Základná verzia mala až 160 megabajtov pamäti, neskoršie obmeny ponúkli na vtedajšiu dobu obrovských 8 gigabajtov.

Nokia N97 (2009)

Aký hrubý je najtenší smartfón? V súčasnosti približne 5 milimetrov, pred pár rokmi sme sa uspokojili aj s dvoma centimetrami. Nokia N97 bol vo svojej dobe jeden z najhrubších smartfónov, za čo bolo spôsobené vysúvateľnou qwerty klávesnicou.

Firma ešte ten istý rok uviedla menšiu verziu s označením Mini. Mala výrazne menší úložný priestor (namiesto 32 gigabajtov len 8), zmenšil sa displej a aj batéria.

Nokia N9 (2011)

Mala to byť záchrana klesajúceho trhového podielu - revolučný smartfón so systémom Meego. Príchod Stephena Elopa z Microsoftu ale znamenal pre N9 červenú a aj napriek vynikajúcim predajom sa zrušila výroba.

Firma už ďalej vyrábala len smartfóny so systémom Windows, pričom dlhé mesiace kvôli zle zvolenej stratégii prerábala milióny dolárov. Okolo Nokie N9 vznikla veľká komunita, neskôr sa telefón dočkal aj neoficiálnej a veľmi nestabilnej verzie systému Android 4.1.

Nokia Lumia 1020 (2013)

Je stále jeden z najlepších fotomobilov na svete, pričom vďaka 41 MPx snímaču a dobrej optike dokázal nahradiť bežné kompaktné fotoaparáty.

Nebol to ale prvý pokus Nokie na poli fotomobilov, firma to už predtým skúšala s modelom PureView 808, no ten mal ešte starý operačný systém, ktorý pri Lumii nahradila moderným Windows Phone. Nokia sa kvalitných fotoaparátov nevzdala ani pri nasledujúcich prémiových smartfónoch.

TIP: Pozrite si najlepšie mobily podľa odborných hodnotení v našej službe Recenzie.SME.sk.