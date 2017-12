Ebolou sa nakazilo vyše 10-tisíc ľudí, 4922 zomrelo

Ak sa podarí úspešne nákazu izolovať, do pár mesiacov by sa dala epidémia zvládnuť.

25. okt 2014 o 13:05 tasr, sita

ŽENEVA. Vírusom ebola sa nakazilo 10.141 ľudí, z ktorých 4922 zomrelo. Vyplýva to z najnovšej bilancie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Najviac smrteľných prípadov (4912) majú tri západoafrické krajiny - Guinea, Libéria a Sierra Leone, kde znamenali 10.114 prípadov nákazy. Ďalšie údaje pochádzajú z Nigérie, Senegalu, Mali, Španielska a Spojených štátov.

Podľa agentúry Reuters však WHO varovala, že skutočný počet prípadov môže byť oveľa vyšší. Mnohé z rodín totiž držia nakazené osoby doma namiesto toho, aby ich umiestnili do nemocníc, z ktorých však niektoré odmietajú prijímať pacientov z dôvodu nedostatku miesta.

Štyri až šesť mesiacov na zvládnutie epidémie

Podľa generálneho tajomníka Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) Senegalčana Elhadja As Sya môže byť epidémia eboly zvládnutá do štyroch až šiestich mesiacov.

Možné by to bolo v prípade "dobrej izolácie, dobrej liečby v potvrdených prípadoch a dobre zabezpečených a dôstojných pohrebov zosnulých," povedal As Sy podľa agentúry AP.

Na ebole zarábajú aj hračkami

Epidémiou eboly sa začína inšpirovať už aj biznis. V kamenných i internetových obchodoch sa tak do ponuky dostali výrobky s motívom eboly alebo ňou inšpirované.

Americká spoločnosť Giant Microbes napríklad slávi úspech s plyšovou hračkou v podobe vírusu ebola. Kus predáva po 8,95 eura a v pondelok boli všetky zásoby vypredané. Firma ponúka aj plyšový vírus v obrej verzii za 24,95 eura a plyšovú verziu mikroskopickej vzorky eboly za 12,95 eura.

Francúzsky denník Le Figaro napísal, že spoločnosť sa špecializuje na výrobu plyšových mikróbov a má v ponuke už 150 druhov. Sú určené nielen na hranie, ale aj na vzdelávanie i "ako zábavné darčeky pre ľudí so zmyslom pre humor".

Pred Halloweenom v USA stúpol aj predaj kostýmu, ktorý pripomína ochranný oblek, ktorý používajú lekári na ochranu pred vírusom.

Pre riziko nákazy vybavia záchranárov ochrannými oblekmi aj na Slovensku. Podľa ministerstva zdravotníctva by mali dostať záchranári vo všetkých krajoch biovaky, cena jedného je takmer štyritisíc euro.