Mesačná Hviezda smrti môže ukrývať tajomstvo plné vody

Výskum naznačuje, že Saturnov mesiac Mimas sa zvláštne chveje. Mohol by to spôsobovať rozsiahly podpovrchový oceán.

24. okt 2014 o 17:35 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Dlho sme ho považovali za jeden z nudnejších mesiacov Saturna. Vlastne, najzaujímavejšia bola jeho prezývka Hviezda smrti odkazujúca na Hviezdne vojny i udalosť, ktorá v dávnej minulosti tento asi štyristokilometrový objekt takmer zničila.

Po kozmickom náraze však ostal asi 130-kilometrový kráter Herschel, ktorý dodnes dominuje Mimasu.

To však malo byť všetko, čo je na viazanom ľadovom mesiaci veľkej plynnej planéty zaujímavé. Až dosiaľ, nový výskum v magazíne Science naznačuje, že Mimas môže mať pod povrchom veľký oceán. Alebo jeho jadro pripomína loptu na americký futbal.

Dve vysvetlenia

„Mysleli sme si, že to je najnudnejší satelit," hovorí pre magazín Science prvý autor výskumu Radwan Tajeddine. „Ale niečo sa musí diať v jeho vnútri."

Vedci si zobrali snímky Mimasu, ktoré zhotovila vesmírna sonda Cassini. Na ich základe vytvorili trojrozmerný model mesiaca a zistili teleso sa zvláštne chveje - tento pohyb spôsobuje zmenu asi o šesť kilometrov.

Následne preskúmali niekoľko hypotéz, ktoré by mohli tento pohyb vysvetliť. Dokázali to (s výnimkou verzie, že nedávno čosi do mesiaca narazilo) iba dve: prvá hovorila, že zvláštne je jadro telesa. Druhá hovorila o prítomnosti rozsiahleho popovrchového mora.

Ak by sa vo vnútri Mimasu ukrývalo pretiahnuté kamenisté jadro v tvare lopty na americký futbal, zrejme by to zanechalo aj nejaké stopy na povrchu mesiaca. Navyše, Mimas by v takom prípade vznikol podstatne bližšie k Saturnu a až neskôr sa dostal na svoju súčasnú obežnú dráhu. Výskumníci si preto myslia, že pravdepodobnejšie je druhé vysvetlenie.

„Akási vonkajšia škrupina by sa tak mohla oveľa ľahšie pohybovať," vysvetľuje aj pre BBC Tajeddine. „Jednoducho preto, že by nebola pripútaná k inej hmote."

Iba náhoda?

Ak by sa pod ľadovým povrchom mesiaca naozaj ukrýval rozsiahly oceán, teleso by sa zaradilo do exkluzívneho klubu mesiacov ako Európa, Ganymedes či Enceladus.

Problémom však je, že Mimas je primalý na to, aby dokázal vytvoriť dosť tepla na udržanie mora.

Kritici výskumu tiež hovoria, že ak by sa aj oceán na mesiaci objavil, po niekoľkých miliónoch rokoch by zamrzol. Stále by sme však mohli mať šťastie a sledovať Mimas práve v okamihu, keď more ukrýva.

DOI: 10.1126/science.1255299