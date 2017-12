Nokia má technológiu, ktorá zníži spotrebu mobilov

Žiadne nové čipy, antény, ani akumulátory. Úsporu by mal zaistiť nový softvér.

24. okt 2014 o 12:55 Milan Gigel

ESPOO, BRATISLAVA. Smartfóny míňajú kvôli internetovým aplikáciám viac energie ako je nutné. Vždy keď sa cyklicky rozhodnú skontrolovať, či sa na webe nestalo čosi nové, ochudobnia telefón o energiu, ktorá by mohla zostať k dispozícii pre ďalšie využitie.

Vývojári z Nokie sú presvedčení o tom, že našli liek na vysokú spotrebu smartfónov. Vyvinuli technológiu, ktorá sa stará o to, aby boli malé objemy dát prenášané cez mobilnú sieť efektívnejšie. Vďaka tomu by sa výdrž batérie mohla predĺžiť o 40 percent a prístup k internetovým službám by mohol byť rýchlejší.

Softvér, ktorý dokáže na dátové prenosy dohliadnuť a upraviť ich do úspornejšej formy možno prevádzkovať na všetkých smartfónoch, ktoré sú vybavené procesormi Qualcomm Snapdragon.

V laboratórnych podmienkach podľa denníka Daily Mail zachytáva všetky požiadavky o malé dátové prenosy a upravuje ich tak, aby zaťažili hardvér čo najmenej. Tým dosahuje úsporu bez toho, aby používateľ postrehol, že čosi funguje odlišne ako doposiaľ.

Optimalizácie sa týkajú komunikácie v sieťach tretej generácie, ktoré vystriedali podstatne úspornejšie avšak pomalšie 2G siete. Technológia, ktorá využíva komunikačný štandard High Speed Cell FACH však zatiaľ nie je pre koncových používateľov dostupná. Kedy by sa tak mohlo stať firma zatiaľ neuviedla.