Microsoft 10 bude bezpečnejší, bude snímať odtlačky

Dvojfaktorové prihlasovanie, snímanie odtlačkov či aktívne využitie TPM čipu v počítači. Toto všetko má byť dostupné pre radového používateľa.

23. okt 2014 o 11:38 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Hovorí sa o nich už dlho, doposiaľ však boli používané viac v podnikoch ako domácnostiach. Microsoft chce s príchodom nového operačného systému Windows 10 zvýšiť bezpečnosť dát aj digitálnych identít.

Podpora biometrických snímačov odtlačkov prstov má byť priamou súčasťou operačného systému. Microsoft pritom už v minulosti ponúkal klávesnicu vybavenú touto technológiu s pohodlným softvérom, ktorý umožňoval používateľom prihlasovať sa k webstránkam priložením prsta na podsvietený snímač.

Nový operačný systém by mohol odštartovať éru notebookov so zabudovaným biometrickým snímačom, ktorý by našiel využitie aj v domácnostiach.

Podľa magazínu The Register bude Windows 10 aktívne využívať technológiu TPM, ktorú vyvinuli najmä pre podnikový segment. Ide o čipové riešenie, ktoré je súčasťou základnej dosky a je určené na šifrovanie dát a zabezpečenie kľúčov. Microsoft plánuje čip využiť na zaistenie súkromia uložených dát.

Úplným štandardom sa má stať dvojfaktorové overovanie totožnosti previazané na mobilné telefóny. Windows 10 bude dvojfaktorové prihlasovanie podporovať na platformách Windows, Android a iOS, vzniknúť má ucelený ekosystém, ktorý nahradí obyčajné heslá.

Cieľom je ponúknuť nové technológie a nástroje nielen pre podnikový segment, ale aj pre domácnosti. Všetko by malo fungovať intuitívne a tak, aby sa bezpečnostné prvky stali rutinou.