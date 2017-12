Zverejnili zdrojové kódy slávneho Xeroxu Alto, ktorý zmenil svet počítačov

Programátori majú možnosť zhliadnuť, ako vzniklo grafické používateľské prostredie. Na začiatku bol Xerox.

22. okt 2014 o 13:45 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Bol to revolučný krok, ktorý úplne zmenil pohľad na počítače. Kým počítačoví operátori sledovali blikajúce žiarovky a písmená zoradené v riadkoch čiernobielych obrazovkách, novinka od Xeroxu ukázala, ako bude vyzerať počítačový svet budúcnosti.

Počítač Xerox Alto predviedol so svojim softvérovým vybavením grafické používateľské prostredie s oknami a myšou, ktorá zaisťovala intuitívne ovládanie. Namiesto príkazového riadku dostali používatelia intuitívne prostredie, ktoré dnes považujeme za štandard.

Spolu s ním prišli kancelárske aplikácie, ktoré sa snažili na obrazovke podávať taký obraz dokumentov, ktorý zodpovedá ich stavu pri vytlačení na papier. I to je jeden z dôvodov, prečo bola obrazovka otočená neštandardne – na výšku.

Ak si spomínate z dávnej éry na populárnu skratku WYSIWYG (What you see is what you get), máte predstavu, o čom je reč.

Podľa magazínu The Register v týchto dňoch po dohode zverejnilo Computer History Museum v Mountain View zdrojové kódy softvérov z tohto počítača, aby vývojárom odhalili kus histórie a ukázali im, ako sa zrodilo grafické používateľské prostredie.

To prinieslo slávu nielen firme Apple, ktorá vďaka nemu pritiahla pozornosť fanúšikov technológií, ale postavilo aj základ pre Windows, ktorý sa stal dominujúcim operačným systémom.

Zdrojové kódy a dokumentácia pokrývajú vývojárske obdobie od roku 1975 do 1987 a sú určené pre štúdium a analýzu.

video //www.youtube.com/embed/M0zgj2p7Ww4