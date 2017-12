Google začína overovať identitu USB kľúčom

Dvojfaktorové prihlasovanie získava nový rozmer. K počítaču pribudne špeciálny USB kľúč.

22. okt 2014 o 11:10 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Otvoríte internetový prehliadač a vpíšete do neho svoje meno a heslo. No namiesto toho, aby ste pre vyššiu bezpečnosť odpisovali z mobilu jednorazový kľúč pre dvojfaktorové prihlasovanie, iba kliknete na tlačidlo USB kľúča, ktorý je zasunutý do portu.

V tejto chvíli sa pred vami otvorí poštová schránka, diskový priestor, repozitár vašich fotografií či plánovač.

Technológia, ktorú Google spolu s alianciou FIDO predstavoval v minulosti, sa stáva jedným zo štandardných spôsobov prihlasovania k službám, ktoré bežia vo firemnom Cloude. Stačí si len za 18 dolárov zakúpiť prihlasovací USB kľúč a aktualizovať verziu prehliadača Chrome na jeho najnovšiu verziu.

Nový spôsob prihlasovania má zvýšiť bezpečnosť dát a ochrániť digitálne identity používateľov pred ich krádežou. Dvojfaktorové prihlasovanie s podporou smartfónu používa firma už dnes, mnohí používatelia však pre jednoduchosť zostávajú pri klasike. Pre prístup využívajú iba meno a heslo.

Vývojári z Google podľa magazínu The Register dúfajú, že podporu technológie Universal 2nd Factor (U2F) pridajú do svojich prehliadačov aj ostatné firmy a že tento štandard začnú využívať aj ostatní prevádzkovatelia služieb.

Samotná technológia sa však nespolieha výhradne na USB autentikáciu a počíta aj s režimom, pri ktorom sa dáta prenášajú cez NFC. To umožňuje rozšíriť ju i na mobilné zariadenia. Ak sa nová platforma na trhu presadí, hackeri to budú mať o čosi zložitejšie.