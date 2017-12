Afrika nepriniesla revolúciu, na lepšie nástroje priši ľudia sami

Miestne inovácie dali ľuďom modernejšie nástroje. Nie migrácie z Afriky.

21. okt 2014 o 17:40 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Keď Michelangelo vytváral sochu Dávida, štiepil kameň, až kým z neho nezískal požadovaný tvar. Na rovnakom princípe, no oveľa jednoduchšie si ľudia v dobe kamennej vytvárali svoje kamenné nástroje.

Doteraz paleontológovia verili, že zložitejšiu techniku výroby nástrojov priniesli do vtedajšej Eurázie migrujúce africké kmene. No nové nálezy z roku 2008 v arménskom meste Nor Geghi však svedčia o inom.

Lepšia technika

Nor Geghi je miesto, ktoré si zachovalo dôkazy nielen o staršej a primitívnejšej technike vyrábania nástrojov, ale aj o sofistikovanejšej, ktorá sa nazýva levallois.

Tá je pomenovaná podľa parížskeho predmestia Levallois-Perret, kde ju prvý raz opísali. Namiesto dovtedy zaužívanej metódy odlupovania častí z kamenného jadra nástroja používa táto technika práve tieto časti ako nástroje - sú známe ako obojstranné, pretože na prácu sa mohli používať obe strany takéhoto odštiepku.

Príchod takýchto pomôcok označuje začiatok strednej doby kamennej, ktorá sa začala pred 400- až 200-tisíc rokmi.