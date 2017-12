Manžel Španielky s ebolou hrozí žalobou, vinu vidí u iných

Sestru vinili, že sa nakazila pre neprofesionálny prístup. Podľa jej manžela boli zlé bezpečnostné opatrenia.

20. okt 2014 o 18:04 TASR

MADRID. Manžel španielskej zdravotnej sestry Teresy Romerovej, ktorá sa nakazila ebolou ako vôbec prvý človek mimo západnú Afriku, pohrozil žalobou na tamojšie úrady.

Sestra sa nakazila pri starostlivosti o dvoch chorých misionárov v madridskej nemocnici

Podľa manžela bol prenos nákazy dôsledkom nedostatočných bezpečnostných opatrení, "fušerskej práce" zodpovedných.

Súčasne vyjadril radosť nad faktom, že jeho manželke sa ebolu zrejme podarilo zdolať, a zdôraznil, že urobí maximum na ochranu jej dôstojnosti a cti.

Zo strany manžela ide zrejme o reakciu na vyjadrenia niektorých španielskych predstaviteľov, ktorí nepriamo vinili samotnú sestru z neprofesionálneho prístupu, napísala agentúra DPA.

Romerovej test na prítomnosť eboly bol už v nedeľu negatívny, čaká sa na výsledok opakovaného testu, ktorý by mal byť známy v utorok.

Romerová dostala kvapku ľudského séra s obsahom protilátok pacientov s ebolou, ktorí ju prežili, a tiež ďalšie nešpecifikované lieky, medzi ktorými mal byť podľa španielskych médií aj experimentálny preparát favipiravir.

Zdravotná sestra však bez ohľadu na výsledok opakovaného testu musí ešte dlhší čas zostať v nemocnici, pretože jej pľúca a iné vnútorné orgány sú výrazne poznačené ochorením.

Na pozorovaní zostáva v Madride aj naďalej pätnásť osôb, ktoré sa dostali do kontaktu so zdravotnou sestrou v potenciálne nebezpečnom období, a to vrátane jej manžela. U žiadnej z nich sa však doteraz neobjavili príznaky eboly.

Nórsku lekárku, ktorá sa nakazila vírusom ebola pri práci v službách Lekárov bez hraníc v africkej Sierre Leone, v pondelok prepustili z izolačného oddelenia Univerzitnej nemocnice v Oslo.