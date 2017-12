Vyliečil sa z eboly a išiel ďalej zachraňovať do Afriky

Do boja s ebolou posielajú krajiny peniaze, viac je aj kontrol na letisku.

19. okt 2014 o 21:20 tasr, sita

Britský zdravotník sa po vyliečení z eboly vrátil do Sierry Leone

Pentagon vytvorí vojenský lekársky tím

Kontrolovať cestujúcich začne aj Belgicko

Zdravotníčka z USA cestovala výletnou loďou, v Mexiku nemohla zastaviť

Španielka nakazená ebolou sa vyliečila

LONDÝN, FREETOWN. William Pooley začína od pondelka opäť pracovať v karanténnom zariadení eboly v Sierra Leone. Len pred pár týždňami sa pritom britský zdravotník vyliečil zo smrteľnej nákazy vírusom ebola.

Jeho návrat do Afriky v nedeľu potvrdila zdravotnícka organizácia King's Health Partners, pre ktorú pracuje.

"Skutočná krízová situácia je v západnej Afrike a tamojšie tímy potrebujú všetky podporu, ktorú im môžeme poskytnúť," povedal Pooley.

Británia by mala do Afriky na boj proti ebole poslať asi 160 miliónov eur. Premiér David Cameron pritom vyzval aj ostatné bohaté krajiny, aby pomáhali viac.

Viac pomoci pre Afriku žiada aj nemecký minister zahraničia Frank-Walter Steinmeier. Ten chce, aby EÚ vyslala do Afriky civilnú misiu. Vojenský lekársky tím vytvára aj americký Pentagon.

Kontrolujú aj v Česku

Európa sa okrem toho snaží zvýšiť kontroly cestujúcich, ktorí prichádzajú z Afriky. Od pondelka začína zvýšenú teplotu kontrolovať na bruselskom letisku. Z Afriky do Európy lietajú priame lety len tam a do Francúzska.

Ak by kontroly neboli zavedené, zamestnanci by vstúpili do štrajku, uvádza televízia RTL. Kontrola pritom nemusí byť efektívna, keďže vírus má 21-dňovú inkubačnú dobu a teplota môže byť vyššia pri rôznych chorobách.

Podobné kontroly už zaviedli USA, Kanada, Británia, Francúzsko a Česko.

Nechceli ju nechať zastaviť

Inkubačnú dobu sledovala aj americká zdravotníčka, ktorá napriek tomu, že pracovala so vzorkou nakazeného Libérijčana, ktorý zomrel v Dallase, išla na výletnú plavbu.

Na lodi Carnival Magic sa však dobrovoľne dala do izolácie. Jej vzorky potom vrtuľníkom previezli z lode do výskumného centra, nákaza sa nepotvrdila.

Ženu sa snažili na testovanie dostať z lode aj skôr. V Belize jej však nedovolili vystúpiť a v Mexiku nemohla zastaviť ani samotná loď. Žena tak ukončila cestu až v domovskom prístave v USA.

Štastný koniec má aj príbeh španielskej zdravotníčky, ktorá bola ako prvá Európanka nakazená. V nedeľu španielske úrady oznámili, že po podaní kombinácií liekov a experimentálneho séra sú jej testy negatívne.