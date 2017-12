Chcete dobrý tablet? Rozhodujte sa podľa ceny, rast už skončil (analýza)

Trh sa tabletov nasýtil. Čaká, že z nich budú aj pracovné nástroje. Firmy začínajú o zákazníka bojovať najmä cenou.

19. okt 2014 o 19:25 Ondrej Podstupka

Nové tablety, ktoré minulý týždeň predstavili Apple aj Google, sú doteraz najlepšie zariadenia svojho druhu na trhu. Zároveň ukazujú aj zásadnú premenu, ktorou práve celý segment s dotykovými zariadeniami prechádza. Už nemožno mať ani najmenšie pochybnosti o tom, že nie funkcie, ale cena je novým kráľom.

Inak povedané - ani tablety dobrých značiek sa už nebudú pretekať v zlepšovaním funkcií. Útočiť budú na cenu. Pre zákazníkov je to moment, ktorý prináša len výhody. Do rúk sa im dostanú čoraz lacnejšie aj lepšie zariadenia. Výrobcovia sa však budú musieť orientovať v čoraz komplikovanejšom prostredí.

Nové ako staré

Apple minulý týždeň predstavil dva nové modely iPadov. Majú lepšie procesory a viac pamäte. Nový iPad Air je podľa dojmov technologických webov krásny a šokujúco tenký, tak ako všetky minulé iPady.

Dôležitejšia správa je, že ponuka firmy, ktorá si zakladá na jednoduchosti, sa tým rozšírila na päť modelových radov tabletov. Každý s niekoľkými rôznymi veľkosťami pamäte či v rôznych farbách. Cena iPadu sa dnes začína od 250 dolárov a končí sa na 830 dolároch.

Filozofia Applu je, na rozdiel od zvyšku sveta, postavená na presvedčení, že dizajn jej výrobkov je dosť dobrý na to, aby sa chute zákazníka prispôsobovali jemu. Pôvodný iPhone a iPad mali len jeden rad a dizajn naozaj diktovali.

Okre iného to potvrdzujú aj rozhodnutia súdov v patentových sporoch s konkurenciou. Prečo teda firma, ktorej legendárny šéf tvrdil, že malé tablety sú z princípu mizerné, dnes ponúka rovno tri rôzne menšie modely?

Trh nepustí

Biznis s tabletmi sa za štyri roky od uvedenia prvého iPadu od základov zmenil: úplne sa nasýtil. Tablety totiž stoja na pomyselnom vrchole pyramídy technologických zariadení.

Kým telefón potrebuje každý a klasické počítače stále ostávajú hlavným pracovným nástrojom, tablet je tretím zariadením, ktoré si ľudia kupujú hlavne na to, aby mohli ľahšie spotrebúvať online zábavu.

Z definície je jadro ich trhu v rozvinutých ekonomikách, kde už tablet má každý, kto ho chcel. Ľudia už často len nahrádzajú pokazené alebo staré zariadenia. Nasýtený trh preto prestal rásť.

Spomalenie bolo také prudké, že analytická firma IDC musela v auguste skresať svoj celoročný odhad rastu počtu predaných tabletov na polovicu predchádzajúcej úrovne. Globálny trh narastie o šesť a pol percenta. V USA a Európe nebudú tablety rásť tento rok vôbec.

Nulový rast alebo prepad tabletov ukazujú aj čísla Ap?plu. Za posledné dva ukončené štvrťroky počet predaných kusov iPadov medziročne klesal. Kým pred dvoma rokmi vyrábal iPad štvrtinu zo všetkých tržieb spoločnosti, dnes tvorí približne šestinu.

Púť za zákazníkmi

Kým v prvých rokoch života tabletov Apple zákazníkov vyrábal z ľudí, ktorí ani nevedeli, že tablet vlastne chcú, dnes už bojuje o stagnujúcu skupinu zákazníkov s konkurenciou.

Pre Apple niekoľko rokov hora naozaj išla k Mohamedovi. Teraz zanovito zastala a čaká. Mohamed musí, rovnako ako proroci z Taiwanu, Číny a Japonska po svoje tablety k hore.

Podľa analýzy IDC to znamená predávať na chudobnejších trhoch menšie zariadenia za menej peňazí. A presne to Apple robí – prispôsobuje sa trhu, ktorý už tlačí na cenu. Preto domácemu trhu ponúka zlepšené zariadenia za starú cenu a zároveň ďalej predáva staršie a menšie modely.

Popritom rýchlo hľadá produkt, ktorý opäť vyčarí nových zákazníkov z ničoho. Za dva roky narástol podiel nákladov smerujúcich na výskum a vývoj o viac ako dva percentuálne body na 5,8 percenta. Nádeje firma vkladá do nedávno predstavených hodiniek, ktoré sa však tiež tlačia na už pomerne obsadený trh.

Google ide za prácou

Svoj nový referenčný tablet len deň pred Applom odhalil aj Google. Zariadenie pre firmu vyrába firma HTC a má takmer rovnaké vnútornosti ako najnovšia generácia iPadov.

Google však Nexus 9 predáva ako plnohodnotný pracovný nástroj.

Môžete si k nemu dokúpiť funkčnú klávesnicu a nová verzia operačného systému prináša vlastnosti, ktoré majú uľahčiť život firemným používateľom. Google sa vydal cestou, po ktorej sa už niekoľko rokov plahočí Microsoft so svojimi zariadeniami Surface.

Chce z tabletu spraviť plnohodnotný pracovný nástroj. Ak by totiž z technologickej pyramídy vypadol pracovný počítač, tablety by sa mohli stať ústredným zariadením a stiahnuť k sebe peniaze, ktoré by zákazníci inak minuli za počítače. Pre Google by to znamenalo ďalšie rozšírenie systému Android. Microsoft je v hre preto, aby ochránil podiel systému Windows.

Pracovný nástroj sa z iPadu snaží spraviť aj Apple. Veľa funkcií pre biznis, ktoré teraz Google pridal do Androidu, tablety od Applu len dobiehajú.

Celý sektor však teraz čaká obdobie drobnej mravčej práce, malých nápadov a zlepšení, na ktorého konci bude prvý dobrý pracovný tablet. Na takúto piplavú prácu sú kultúrne lepšie nastavení inžinieri v Microsofte a Googli. Na rozdiel od Applu budú tiež môcť čerpať zo spolupráce s dodávateľmi hardvéru.

Pre konečného spotrebiteľa je dôležité, že prichádza obdobie, keď bude čoraz lahšie kúpiť si aj pomerne lacný a dobrý tablet, dokonca možno aj od Applu.