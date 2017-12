Do Sierry Leone prišla potravinová pomoc, ebola môže mať viac obetí

Na ebolu mohlo zomrieť aj viac ako dvanásťtisíc ľudí, tvrdí Svetová zdravotnícka organizácia.

FREETOWN. Svetový program výžiny OSN v sobotu dopravil do západoafrickej Sierry Leone, bojujúcej s epidémiou eboly, súrne potrebnú potravinovú pomoc pre 265-tisíc ľudí.

Potraviny rozdávali v časti hlavného mesta Freetown Waterloo, ktoré patrí k oblastiam s najvyšším počtom infikovaných. Prídely potravín majú pomôcť rodinám v karanténe, aby nemuseli hľadať jedlo a vychádzať zo svojich domovov.

Potraviny začali rozdávať v piatok a v sobotu v ich distribúcii pokračovali.

Zo Sierra Leone sa už cestujúci pre nákazu eboly nedostanú do niektorých krajín. Občanov Sierra Leone, Guiney a Libérie od soboty nevpustia napríklad na Kapverdy, zákaz na Nigériu a Kongo rozšírili aj Seychely.

Počet má byť oveľa vyšší

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že počty obetí sú oveľa vyššie ako hovoria oficiálne štatistiky. Podľa nich malo do soboty na následky eboly zomrieť 4546 ľudí, WHO odhaduje počet na vyše 12-tisíc.

Podľa WHO zatiaľ ani nič nenasvedčuje spomaľovaniu šírenia eboly.

Organizácia sa snaží distribuovať do postihnutých oblastí aj experimentálne lieky. Asi osemsto ampuliek vakcíny dodá WHO Kanada, prvé zásoby by mali doraziť do Ženevy v pondelok. Médiá však upozorňujú, že vakcína stále prechádza procesom testovania.

Pomáha aj Fidel Castro

Ku krajinám, ktoré sa snažia pomôcť pri šírení vírusu sa v sobotu pridala aj Kuba.

Bývalý kubánsky vodca Fidel Castro (88) sa v sobotných štátnych médiách vyjadril, že Kuba je pripravená spolupracovať s USA v boji s ebolou.

Kuba už vyslala 165 lekárov a nižších zdravotníkov pomáhať v boji s ebolou v Sierre Leone a plánuje v dohľadnom čase vyslať ďalších 296 do Libérie a Guiney, za čo si vyslúžila nezvyčajnú chválu od amerického ministra zahraničných vecí Johna Kerryho.