Hackeri napadli inteligentné elektromery, nie sú bezpečné

Útočníci môžu vstupovať do komunikácie zariadení a vytvárať vlastné hlásenia.

17. okt 2014 o 13:25 Milan Gigel

MADRID, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá má postupne preniknúť do všetkých domácností. Inteligentný elektromer na vstupe do bytu či domu komunikuje s dodávateľom energie bez toho, aby ktokoľvek musel obchádzať domácnosti a odpisovať stavy počítadiel. Vďaka tomu budú môcť firmy rýchlejšie analyzovať informácie a pružnejšie distribuovať energiu.

Takýto prístup však v sebe ukrýva aj niektoré problémy. Bezpečnostným analytikom sa podľa BBC podarilo zistiť, že zabezpečenie elektromerov a celej siete pre zber dát v Španielsku nestačí. Analýza jediného zariadenia ukázala, že v jeho firmvéri sa ukrýva všetko potrebné na prienik do systému. .

Vďaka šifrovacím kľúčom a znalosti protokolu našli výskumníci spôsob, ako vstupovať do siete s falošnými informáciami. Tie môžu poslúžiť nielen na zahltenie systémov nezmyselnými dátami, ale aj na falošné podvrhnutie informácií o odpočte.

Váš elektromer tak môže tvrdiť, že vaša denná spotreba elektriny výrazne klesá alebo začne nahlasovať narastajúci odber. Architektúra siete nie je bezpečná a rovnako ani zariadenia samotné.

Omnoho väčšie nepríjemnosti by však mohli spôsobiť sofistikované útoky na energetiku, ak by svoje fungovanie založila práve na podobných inteligentných elektromeroch.