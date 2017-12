Vytvorili dáždnik, ktorý vietor nikdy nezlomí

Ako vyzerá dáždnik bez dáždnika? A môže lietadielka skladať prístroj? Pozrite si výber toho naj na internete.

18. okt 2014 o 0:00 Ivana Drobná

Keď hodnotia deti

Holú pravdu vraj môžu vysloviť len deti a blázni. A ako to vyzerá, keď malé deti vezmete na najdrahšie menu v New Yorku? Krásne video vytvorili New York Times.

REPROFOTO - NYTimes/SME

Telo ako bubon

Ľudské telo ako hudobný nástroj? Pozrite si s nami toto vtipné video.

video //www.youtube.com/embed/Uef2gT_-FWg

Lietadielka

Je to veľmi zábavná, ale technicky trochu náročnejšia vec. Výsledkom však bude skladač na papierové lietadielka.

video //www.youtube.com/embed/J7K91g8yG_w

Airumbrella

Už ste videli takýto koncept dáždnika? Dobre vidíte, je to naozaj len akási tyč. V sebe má mať pohon vzduchu, ktorý vytvorí prirodzenú ochranu pred kvapkami dažďa.

Uštrikované

Sochárka Carol Milneová je z Kanady a aktuálne obiehajú internetom fotky jej nových diel. Jedná sa o skulptúry zo skla v podobe známej ručnej práce.

Náramok

Ak máte doma zbytočné drôty vo farebných bužírkach a už teraz sa obávate vianočných darčekov, začnite s týmto. Nejaký čas vám to síce zaberie, no videonávod nájdete napríklad na Hack a day.