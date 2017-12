FBI chce priamy prístup do všetkých mobilov

Špehovacie zadné vrátka by boli súčasťou certifikácie zariadenia pri jeho uvádzaní na trh.

17. okt 2014 o 11:40 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Vládne agentúry, polícia či spravodajské služby sa v tichosti snažia špehovať dáta v mobiloch. Využívali k tomu množstvo nástrojov, aby utajili takúto činnosť.

Teraz im výrobcovia mobilov začínajú klásť prekážky. Do svojich nových operačných systémov Apple aj Google pridali šifrovanie, ktoré zostáva pod kontrolou používateľa. Nech sú v mobile uložené akékoľvek informácie, niet výrobcu, ktorý by mohol na príkaz súdu či iných úradov sprístupniť.

Sú šifrované spôsobom, že ani samotný výrobca k nim nemá prístup. Firmy sa tak chcú zbaviť svojej zodpovednosti za to, že musia odokrývať súkromie svojich zákazníkov.

Proti takýmto krokom sa medzi vládnymi agentúrami objavil odpor a potichu podľa magazínu The Register nezostal ani James Comey, šéf FBI. Navrhuje skoncovať so šifrovaním novou legislatívou, ktorá by výrobcom zariadení prikázala do každého nainštalovať prístup na vzdialené špehovanie. Garantované rozhranie by malo umožniť aj čítanie šifrovaných dát.

V praxi by to znamenalo, že špehovacie vrátka by boli súčasťou certifikácie zariadenia pri jeho uvádzaní na trh. Podobne, ako keď niektoré legislatívy presadili jednotné konektory, nabíjačky či možnosť vzdialeného deaktivovania mobilu v prípade krádeže.