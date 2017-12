Apple ukázal nový tenučký tablet iPad Air 2

Na trh mieria predvianočné novinky, tablety preberajú prvky z nových iPhonov.

17. okt 2014 o 9:28 Milan Gigel

CUPPERTINO, BRATISLAVA. Hovorí sa o ňom ako o najtenšom tablete vo svojej kategórii. Volá sa iPad Air 2 a má hrúbku iba 6,1 milimetra. Má biometický snímač odtlačkov prstov, antireflexnú vrstvu na displeji a nový procesor A8X, ktorý Apple použil vo svojich najnovších iPhonoch šestkového radu. Vďaka nemu by mal výkon v aplikáciách stúpnuť o 40 percent.

Vynovený tablet od Apple dostal do výbavy 8-megapixelový fotoaparát a 1,12 megapixelovú webkameru pre videokonferencie, akumulátor s výdržou 10 hodín, rýchlejšie WiFi a LTE konektivitu.

Na pultoch predajní by sa mal predávať od konca októbra s cenami od 499 do 829 dolárov v závislosti od konfigurácie. Navrhli ho tak, aby motivoval spotrebiteľov k modernizácii a pomohol firme udržať objemy predaja.



Nový iPad Air 2 (vľavo) a iPad Mini 3

Iba veľký smartfón?

Niektorí analytici si však podľa BBC myslia, že to nemusí byť dostatočný stimul a firma mohla urobiť viac. Vyzerá to totiž tak, akoby z nových iPhonov Apple iba preniesol niektoré prvky do tabletového formátu. Spotrebitelia sa tak budú rozhodovať, či si kúpia smartfón, alebo tablet - namiesto toho, aby túžili po oboch.

Súčasne však predstavili aj menší tablet s názvom iPad Mini 3, ktorý nadväzuje na svojho predchodcu. Po technickej stránke a výbave zostáva nezmenený, pribudol mu iba biometrický snímač a dostal nový fotoaparát a kameru.

Ceny sa pohybujú v rozsahu od 399 do 529 dolárov v závislosti od konektivity, za vyššiu kapacitu úložiska treba pripočítať doplnkových 100 dolárov. Ak sa vám páčil tento malý tablet aj jeho v pôvodnej výbave, je správny čas využiť príležitosť jeho zlacnenia, ktoré potrvá do vypredania zásob.

TIP: Pozrite si odborné recenzie na aktuálne dostupné Apple iPad tablety.

Najrýchlejší Mac

Novinky sa však jemne opierajú aj o desktopovú platformu, firma uviedla na trh iMac s 27-palcovým Retina displejom s rozlíšením 5120x2880 zobrazovacích bodov.

Výpočtový výkon zaisťuje štvorjadrový procesor od Intelu s pracovnou frekvenciou 4 GHz. Firma ho označuje ako najrýchlejší Mac všetkých čias. Tomu zodpovedá aj cena 2 499 dolárov.



Phil Schiller, senior viceprezident celosvetového produktového marketingu spoločnosti Apple, pri predstavovaní nového Apple iPad 2 Air