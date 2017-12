Extrémna epidémia eboly na Západe nehrozí

Pred nákazou nás podľa WHO ochráni silnejšie zdravotníctvo.

16. okt 2014 o 20:17 Dominik Holič, Dominik Holič, tasr, sita

PRAHA, BRATISLAVA. Keď prišiel cez víkend ghanský študent k reklamačnému okienku pražského letiska, chcel sa iba dostať k svojej stratenej batožine.

Pracovníčka oddelenia si však všimla, že sa potí a diagnostikovala mu ebolu.

Policajti a zdravotníci študenta previezli do nemocnica, kde vyšetrenia toto podozrenie vyvrátili.

Na letiskách v Paríži a vo Veľkej Británii už podľa BBC zaviedli prísne kontroly cestujúcich zo západnej Afriky. Podobné opatrenia majú aj v Spojených štátoch a Kanade.

Fond je prázdny

Európski ministri sa v Bruseli dohodli, že merania teploty budú prebiehať na letiskách v postihnutých krajinách a nie v členských štátoch EÚ. Diskutovať by mali aj o prípadnom vyslaní armády na boj s vírusom v západnej Afrike.

Tam má na svedomí už približne 4500 obetí. Na výsledky testov čakajú ďalší dvaja pacienti v Madride a jeden v Dánsku. V Európe by sa však vírus nemal rozšíriť do takýchto rozmerov.

„Severná Amerika a západná Európa majú silné zdravotníctvo, takáto škála epidémie je tu preto nepravdepodobná,“ vysvetľuje strategický riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Christopher Dye.

Napriek tomu pripomína, že samotná možnosť nakazenia je veľmi znepokojujúca. OSN upozornilo, že na účte, ktorý mal slúžiť na boj proti ebole, je len 100-tisíc dolárov. Pôvodne mal fond disponovať čiastkou až miliarda dolárov, donori však peniaze len prisľúbili.

Hľadajú spolucestujúcich pacientky

Americký prezident Barack Obama považuje šance na masívnu epidémiu za „extrémne nízke“, aj on však prízvukuje potrebu agresívnejšej odpovede na hrozbu eboly.

Reaguje tak na situáciu v štáte Texas, kde sa dve zdravotné sestry nakazili vírusom pri ošetrovaní prvej obete v USA.

Jedna z nich Amber Vinsonová cestovala z Clevelandu do Dallasu deň predtým, ako sa u nej objavili príznaky. Vinsonovú by mali previezť teraz do špecializovaného zdravotníckeho centra v Marylande.

Americké úrady teraz vyšetrujú nielen nejasné príčiny jej nákazy, ale snažia sa vystopovať aj všetkých 132 pasažierov, ktorí boli spolu s Vinsonovou na palube. Úrady už priznali pochybenia v súvislosti s prípadmi eboly v Texase.