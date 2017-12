Mars cez víkend tesne minie veľká kométa

Strhujúce vesmírne divadlo sa odohrá cez víkend, v nedeľu po ôsmej hodine večer nášho času.

16. okt 2014 o 16:45 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Keby to bolo vo vesmírnom skafandri čo i len trochu možné, mohli by ste sa pohodlne posadiť do marsovského prachu, zahľadieť sa na oblohu a cez priezor tam sledovať divadlo, ktoré sa vo vašom živote už zrejme nikdy nezopakuje.

Krížom cez celú oblohu sa bude tiahnuť kométa aj s jej rozsiahlym chvostom, veľkým asi ako šestnásť Mesiacov v splne. V nedeľu totiž okolo Marsu preletí kométa C/2013 A1 Siding Spring a na vesmírne pomery planétu len tesnučko minie.

Asi sedemstometrové jadro s rozsiahlou komou poletí asi 140-tisíc kilometrov od stredu Marsu a slovo „poletí“ je výrazným podcenením rýchlosti, akou sa kométa pohybuje. Okolo červenej planéty presviští rýchlosťou zhruba dvestotisíc kilometrov za hodinu.

Darček pre vedu

Kométu astronómovia objavili iba minulý rok v januári a dostala meno podľa austrálskeho observatória, kde si ju vedci po prvý raz všimli. Pravdepodobne sa zrodila ešte v časoch formovania našej slnečnej sústavy v takzvanom Oortovom mraku a na výlet k našej hviezde sa vyberie po prvýkrát.

Otázne je, či tento výlet aj prežije, do Marsu však určite nenarazí - aj keď to prvé odhady minulý rok naznačovali. Problémom však je jej sprievod, častice a kúsky sprevádzajúce toto teleso môžu predstavovať riziko pre päticu našich vesmírnych sond, ktoré v súčasnosti zbierajú informácie v okolí planéty.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) preto svoje orbitery pošle počas nedeľňajšieho preletu na bezpečnú stranu planéty. Vozidlám na povrchu Marsu nič nehrozí, celý kozmický úkaz budú zariadenia sledovať takpovediac z prvej ruky.