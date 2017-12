Škodu za vyše 902 tisíc Sk spôsobil zlodej telefónov v Kysuckom Novom Meste

30. nov 2002 o 13:26 © TASR 2002

Bratislava 30. novembra (TASR) - Škodu za vyše 902 tisíc korún spôsobil zo štvrtka na piatok 39-ročnému majiteľovi predajne mobilných telefónov na Vajanskej ulici v Kysuckom Novom Meste neznámy páchateľ.

Do predajne sa zlodej vlámal v presne nezistenom čase. V zadnej časti budovy vypáčil kovovú mrežu na okne a vošiel do chodby, kde vysekal otvor do steny. Z ohňovzdornej skrine, do ktorej vyrezal otvor, si odniesol pokladničku s 333 681 korunami, 65 mobilných telefónov a 80 rôznych druhov telefónnych kariet.

TASR dnes o tom informoval Peter Pleva z tlačového oddelenia MV SR.