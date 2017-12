Baktérie nosia farebné obleky

Londýn 30. novembra (TASR) - Japonskí vedci z Hokkaido University v Sappore sa trochu "pohrali" s črevnou baktériou Escherichia coli, ktorú zmanipulovali tak, že povrch svojich buniek pokryla fluorescenčnými molekulami. Týmto spôsobom ju bolo možné rýchlejšie detegovať.

Principiálne sa takto dajú farebne upraviť viaceré druhy baktérií, ktoré sú okamžite identifikovateľné pod mikroskopom. Uvedený postup je možné aplikovať pri testovaní liekov, vakcín a syntéze farmaceutických komplexov, informoval britský časopis Nature.

Správanie baktérií závisí z veľkej časti od zloženia ich vonkajšej bunkovej steny. Napríklad rôzne molekuly v bunkových stenách sú zodpovedné za citlivosť na antibiotiká a vírusy a na útoky imunitného systému. Molekulárna výbava rozhoduje aj o tolerancii baktérií voči teplote, tlaku a kyslosti prostredia.

Výskumníci na čele so Šin-Ičirom Nišimurom pripravili modifikované verzie stavebných prvkov bakteriálnej bunkovej steny. Zakomponovali do nich svetielkujúce molekuly, peptidoglykény. Sú to zložité štruktúry bakteriálnych stien tvorené pravidelne navzájom prepojenými peptidovými a polysacharidovými reťazcami. Takto modifikované baktérie E. coli svetielkovali pod ultrafialovým svetlom žltozeleno.

Napriek týmto zásahom sa povaha baktérií nezmenila, tvrdia vedci, podľa ktorých sú možnosti modifikácií principiálne nekonečné. Bakteriálne steny by sa dali prispôsobiť tak, aby sa podobali stenám ľudských buniek. Umožnilo by to testovať nové lieky a v transformovanom stave by mohli odstraňovať nebezpečné chemikálie.