Ebola vyhráva preteky so svetom. Nevedia ju zastaviť

K Slovensku sa ebola najbližšie dostala cez lekára, ktorý zomrel v nemeckom Lipsku.

15. okt 2014 o 19:11 Matúš Krčmárik

1. Hrozí desať tisíc nových prípadov týždenne

„Začala oveľa skôr ako my, je ďaleko pred nami, beží rýchlejšie ako my a vyhráva celé preteky,“ vyhlásil na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN Anthony Banbury. Ten má v tejto medzinárodnej organizácii na starosti koordináciu postupu proti prebiehajúcej epidémii eboly.

Jeho práca sa vo veľkej miere skladá z toho, že svetových lídrov presviedča o vážnosti hrozby epidémie, najhoršej v histórii. Zomrelo už štyri a pol tisíca ľudí (doteraz bolo maximum 280 z roku 1976), vírus sa dostal do Európy aj Severnej Ameriky a je isté, že počet nakazených bude rásť čoraz rýchlejšie.

Svetová zdravotnícka organizácia varovala, že do dvoch mesiacov narastie počet nakazených na desaťtisíc týždenne.

Podľa Banburyho musí svet do prvého decembra zvládnuť kritické kroky – najmenej 70 percent nakazených sa musí liečiť a rovnaké percento pohrebov musí prebehnúť bez nakazenia. „Ak sa tak nestane, budeme čeliť bezprecedentnej situácii, na ktorú nemáme žiadny plán,“ varoval podľa denníka Independent.

2. Vírus v Európe

Do Európy sa ebola dostala cez Španielsko, kam priviezli dvoch nakazených misionárov zo západnej Afriky. Tí medzitým zomreli, obavy vyvoláva zdravotná sestra, ktorá sa vírusom nakazila na španielskom území.

Španielski zdravotníci sa už v lete sťažovali, že nie sú na príchod epidémie pripravení, školenia sa skladali väčšinou len z niekoľkominútovej prednášky. Zdravotníci vraj nemali ani dostatočný ochranný výstroj, čo je zrejme dôvod, prečo sa španielska sestra nakazila.

„Varovali sme vedenie, že nás tento býk nabodne na rohy. Keď už býk útočí, útočí naplno a toto je výsledok,“ cituje Wall Street Journal lekára Manuela Torresa, ktorý ošetroval misionárov aj nakazenú sestru. Tá je v stabilizovanom stave.

K Slovensku sa ebola dostala najbližšie, keď v nemeckom Lipsku ošetrovali lekára, ktorý sa nakazil v Libérii. Ten v utorok zomrel. Objavili sa podozrenia z Viedne či z Prahy, no v týchto prípadoch sa ebola nepotvrdila.

3. Sledované letiská

Znie to jednoducho. Každého pasažiera, ktorý prichádza z krajín, kde vypukla epidémia, preveria, či nemá príznaky choroby. Až potom ho pustia ďalej. Mnohé krajiny sa o to snažia, no také jednoduché to nie je.

Choroba má inkubačnú lehotu, ktorá môže trvať až tri týždne. Počas tohto obdobia sa príznaky neprejavia. Nakazený tak ako zdravý človek vstúpi do krajiny.

Nie každý pasažier cestujúci zo západnej Afriky priletí do Európy priamym letom. Aj Jeremy Hunt, britský minister zdravotníctva, priznáva, že prehliadke na londýnskom letisku Heathrow unikne asi každý desiaty cestujúci, ktorý do krajiny prichádza nepriamym letom.

Svoje urobí aj ľudský faktor. Dokumentarista Sorius Samura pre Daily Telegraph povedal, že kontroly na Heathrowe neberú veľmi vážne ani samotní zamestnanci. Kontrolu zažil, keď sa vracal z Libérie, kde natáčal dokument o ebole. „Podali mi dokonca ruku. To sa v Libérii ani v iných krajinách s ebolou nerobí,“ opísal jeden z najbežnejších spôsobov, ako sa ebola šíri. Telesnými tekutinami ako pot.

O kontrolách sa tento týždeň začalo hovoriť aj v Česku, no do Prahy rovnako ako na Slovensko nelietajú priame spoje z krajín s epidémiou.

4. Prenikla do Ameriky

„Svet ako celok nerobí proti ebole dosť,“ vyhlásil americký prezident Barack Obama. Práve jeho krajina by mohla byť pre svet vzorom, Obama v septembri oznámil, že do Afriky pošle štyri tisícky vojakov, ktoré budú stavať nemocnice a pomáhať ľuďom.

Zároveň musia Spojené štáty riešiť vlastnú hrozbu, keďže sa na ich území pohyboval a neskôr na ebolu zomrel Libérijčan Thomas Duncan. Od neho sa nakazila aj zdravotná sestra v Dallase, zdá sa, že iní ľudia, s ktorými sa stretol, chorobu nemajú.

5. Pomoc technológií

Africké krajiny s ebolou patria medzi najchudobnejšie na svete, no aj v nich má väčšina ľudí mobilne telefóny. Práve údaje od operátorov sa miestne úrady snažia využiť v boji proti šíreniu epidémie. Sledujú vďaka nim pohyb obyvateľov, aby vedeli, kde treba postaviť nové nemocnice.

Údaje z mobilných telefónov využili aj v roku 2010 na Haiti, kde sa po ničivom zemetrasení šírila cholera.