Zem sa chystá vymeniť póly, prebehne to rýchlo

Dávne sedimenty ukázali, že prepólovanie Zeme prebieha relatívne rýchlo. Stihne to v priebehu storočia.

15. okt 2014 o 15:26 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Paul Renne sa spolu so svojím medzinárodným tímom vybral na východ od Ríma. V Apeninách, neďaleko mesta Sulmona totiž vedci narazili na dôležité vrstvy, ktoré medzi sebou ukrývali sedimenty z istého dávneho jazera.

Tieto sedimenty sú kľúčom k odpovedi na otázku, ako to vyzeralo v časoch, keď sa na našej planéte naposledy menili magnetické póly. A odpoveď to nie je príliš príjemná.

Dáta z európskej vesmírnej misie Swarm pritom naznačujú, že magnetické pole Zeme sa v súčasnosti oslabuje, a to dokonca desaťnásobne rýchlejšie, ako sa dosiaľ predpokladalo.

Znamená to, že našu planétu čaká prepólovanie, aj keď aktuálnym tempom by sa ten proces mohol začať až o dvetisíc rokov. No celé prepólovanie sa udeje relatívne rýchlo a bude trvať menej ako jedno storočie.

Veľmi rýchlo

Renneho tím použil argónovo-argónové datovanie jednotlivých vrstiev sopečného popola nad a pod jazernými sedimentmi.