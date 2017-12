Film stiahnutý za dve sekundy? Samsung chystá bleskové WiFi

Gigabajtový film z notebooku do mobilu za dve sekundy. Nové WiFi by malo zrýchliť kopírovanie multimédií v domácnostiach.

15. okt 2014 o 9:38 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá by mohla zmeniť spôsob, akým nazeráme na dostupnosť dát. S extrémne rýchlym prenosom by malo byť jedno, či sú súbory v počítači, set-top boxe, notebooku, alebo v smartfóne. Stačí jediné kliknutie a sú k dispozícii. Či už na použitie, alebo rýchle zálohovanie.

Nový štandard WiFi, na ktorom pracuje firma Samsung, počíta s využitím 60 GHz pásma. To má dostatok kapacity na prenos dát rýchlosťou 4,6 Gbps, čo znamená, že za jedinú sekundu možno preniesť 575 megabajtov dát. To je približne päťnásobok toho, čo dokážu preniesť dnešné najmodernejšie technológie.

Podľa magazínu Mashable mali doposiaľ vývojári problém s prenosom signálu cez steny. Prenosy boli poruchové a nespoľahlivé. To je však vďaka novým anténam minulosťou a firma je presvedčená, že technológia existuje v použiteľnej forme.

V komerčnej podobe ju chce na trhu predstaviť začiatkom budúceho roka a počíta s tým, že by mohla významne zasiahnuť do mobilitu, domácností a internetu vecí. Čím rýchlejšie bude možné dáta medzi zariadeniami prenášať, tým väčšiu motiváciu budeme mať, aby sme túto technológiu využívali.

Zdá sa, že na rade sú vývojári operačných systémov a softvérov, aby budovanie rýchlych domácich sietí zjednodušili natoľko, aby sme nemuseli čítať návody na nastavovanie rôznych parametrov a bezpečnostných prvkov.