Letisko Heathrow bude kontrolovať cestujúcich z Afriky

Cestujúcim z Afriky by mali merať teplotu a pýtať sa na ich zdravie.

14. okt 2014 o 19:03 TASR

LONDÝN. Londýnske letisko Heathrow začalo v utorok vykonávať zdravotné kontroly cestujúcich prichádzajúcich zo západoafrických krajín postihnutých epidémiou eboly.

Skríning pozostáva z merania telesnej teploty a vyplňovania zdravotných dotazníkov, oznámila televízia BBC.

V prvej fáze boli kontroly zavedené len na prvom termináli letiska Heathrow a na ostatné sa rozšíria do konca tohto týždňa. Potom bude nasledovať ďalšie londýnske letisko Gatwick, ako aj vlakové súpravy Eurostar, ktoré spájajú britskú metropolu s Bruselom a Parížom.

Cez Heathrow prechádza približne 85 percent všetkých pasažierov, prichádzajúcich do Británie z Libérie, Sierry Leone a Guiney cez prestupné letiská. Priame letecké spojenie medzi Spojeným kráľovstvom a týmito krajinami totiž neexistuje.

Kontroly cestujúcich, ktoré by mali znížiť riziko šírenia eboly, by sa mali v Británii vykonávať minimálne najbližších šesť mesiacov a mali by stáť približne deväť miliónov libier (11,3 milióna eur).

Podobné opatrenia zaviedli už minulý víkend na Medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho v americkom New Yorku. Nasledovať majú ďalšie štyri veľké letiská v USA.