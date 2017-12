Poľsko preveruje podozrenie na ebolu, chorý muž leží v Lodži

Muž bol v kontakte s osobami zo západnej Afriky. Symptómy by mohli poukazovať na ebolu, ale aj na maláriu.

13. okt 2014 o 21:42 TASR

VARŠAVA. V strednom Poľsku preverujú podozrenie na ebolu u muža, ktorý prišiel do kontaktu s osobami zo západnej Afriky.

V pondelok to oznámila agentúra Reuters s odvolaním sa na poľskú epidemiologickú službu.

Tridsaťjedenročného pacienta hospitalizovali v Bieganského nemocnici v Lodži, treťom najväčšom meste Poľska, približne 130 kilometrov západne od Varšavy.

Priviezlo ho tam v pondelok špeciálne vybavené vozidlo záchrannej služby, ktorú privolal, keď ho postihli zdravotné ťažkosti.

U muža, pochádzajúceho z okolia mesta Sieradz v Lodžskom vojvodstve, sa prejavujú symptómy, ktoré by mohli poukazovať na ebolu, ale aj na maláriu alebo iné ochorenia.

Po príchode do nemocnice ho podrobili dôkladným vyšetreniam a umiestnili do izolácie. V súčasnosti sa čaká na výsledky krvných testov, ktoré by mali byť známe v utorok.

V priestoroch lodžskej nemocnice ihneď vykonali preventívnu dekontamináciu, uviedli noviny Dziennik Lodzski.

Pacient uvádza, že počas nedávneho pobytu v susednom Nemecku prišiel do kontaktu s osobami pochádzajúcimi zo západoafrickej Guiney, ktorá je jednou z trojice krajín, najviac postihnutých súčasnou epidémiou eboly.