Predstavte si chodiaci panelák, také žili príšery

Najhoršou príšerou v dejinách je človek. Ale aké boli tie ostatné? Vypočujte si TECH_FM.

13. okt 2014 o 10:35 (tech)

Vládli milióny rokov, a napriek tomu vymreli. Niektoré z nich mali aj desiatky metrov, čeľuste ako dospelý chlap a keď ich nezožral príslušník ich vlastného druhu, nezožralo ich nič.

Spolu so Samom Trnkom sme sa vybrali na výlet do praveku i čias dávnych príšer. Vypočujte si to v Tech_FM.

