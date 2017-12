Rise of Nations - nový nástupca Civilizácie?

Brian Reynolds ktorý sa podieľal na Civilization II a Alpha Centauri, prichádza s Rise of Nations - hrou "kombinujúcou epický rozsah Civilizácie s rýchlou akciou RTS-ky." Ako to vyzerá v detaile sa dozviete práve tu.

29. nov 2002 o 19:10 Juraj Chrappa

V Rise of Nations môžu hráči klasicky stavať mestá, vylepšovať mestskú infraštruktúru a roširovať hranice štátu. Vyhrať sa dá rôznymi spôsobmi. Môže to byť čistou silou využívajúc dobové zbrane od kanónov po stealth bombardéry, ale takisto nemilitantnými metódami ako napríklad špionážou, ekonomickými manipuláciami, politickými intrigami alebo nárastom populácie. Hra sa zameriava na obe zložky riadenia civilizácie, na makro aj mikro úrovni. To znamená, že je možné riadiť celý štát ako celok alebo len jedno mesto či jednu bitku. Toto všetko je umocnené perfekcionistickou grafikou. Stačí pozrieť na okolité screenshoty a pochopíte o čom hovorím.

Hru vyvíja Big Huge Games firma založená iba nedávno ale zo samých herných veteránov, distribúcie sa ujal Microsoft, čo znamená, že multiplayer bude fungovať cez microsoftí Zone.com. Dátum vydania je stanovený na 28. marec 2003.